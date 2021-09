Marvel’s Avengers’ PS5, Spider-Man exclusif PS4 se balançant cette année

Spider-Man, le personnage exclusif controversé de Marvel’s Avengers sur PlayStation 5 et PS4, arrivera cette année. Crystal Dynamics a confirmé le web-slinger dans le cadre de sa toute nouvelle feuille de route, qui met l’accent sur le contenu «rejouable» plutôt que sur les extensions cinématographiques, comme le récent module complémentaire War for Wakanda.

« Notre objectif est de fournir un contenu de l’Initiative Avengers plus convaincant et rejouable », explique un article de blog. « Nous savons que nos fans dévoués veulent des défis dignes des Avengers, et obtenir ce frisson la première fois et aussi fort la prochaine fois qu’ils le rejouent ou l’essaient avec un héros différent dans leur liste. »

Pour y parvenir, le développeur retravaillera un certain nombre de mécanismes de base du titre, y compris le fonctionnement de Gear. « Le nouveau système permettra aux joueurs de mettre à niveau les équipements épiques, légendaires et exotiques du niveau de puissance 100 jusqu’au nouveau plafond de puissance », indique le site Web. Il y aura également des changements dans la façon dont les ressources sont utilisées et même dans la façon dont les cosmétiques peuvent être déverrouillés.

Tout cela sera réuni par le premier Raid du titre : « Ce sera le contenu le plus difficile à ce jour, destiné non seulement à tester la maîtrise de chaque héros, mais aussi les équipes d’attaque à quatre joueurs bien construites. La collaboration et l’observation sont cruciales pour battre celui-ci.

Selon Crystal Dynamics, il y a beaucoup plus à partager, et nous verrons bien Spider-Man plus près du lancement, avec quelques aperçus «ici et là en cours de route». Le personnage ne fera pas partie de cette semaine Vitrine PlayStation, cependant, comme certains l’avaient prédit. « Nous avons hâte de vous en montrer plus dans les mois à venir », taquine le studio.