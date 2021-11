« Marvel’s Avengers » présentera enfin des détails sur Spider-Man

L’une des principales attractions avec lesquelles l’équipe de Crystal Dynamics et Square Enix a réussi à augmenter la perception du public du jeu « Marvel’s Avengers » réside dans le lancement progressif de diverses mises à jour et de DLC gratuits qui aident à étendre son histoire et l’expérience utilisateur, ajoutant de nouveaux personnages et scénarios à explorer.

L’un des personnages les plus attendus depuis l’arrivée de ce jeu à la mi-août 2020 est Spider-Man, qui dans les mois précédant son lancement a été annoncé comme contenu exclusif pour les utilisateurs de PlayStation 4 et PlayStation 5, dont enfin ses premiers détails seront être présenté cette semaine.

Marquez ces calendriers ! Une flopée de contenu et de remaniements sont tous disponibles le 30 novembre ! Raid Klaw : Son discordant

⚙️ Mise à niveau de l’équipement et remaniements des ressources

Cosmétiques gagnés

️ Événement Spider-Man Hero pour PS4 et PS5

… et plus encore ! Lire – https://t.co/W68pC9UlC2 pic.twitter.com/YcNMzXleog – Les Avengers de Marvel (@PlayAvengers)

4 novembre 2021





Crystal Dynamics a convenu que non seulement l’apparence du personnage sera révélée dans le jeu. Certaines des tenues alternatives pouvant être portées pendant le jeu seront également présentées, marquant la date officielle de leur arrivée le mardi 30 novembre.

« Peter Parker découvre un nouveau plan pour AIM d’acquérir une technologie qui pourrait rendre son armée Synthoïde imparable et avec une domination totale inévitable », a déclaré Crystal Dynamics dans un communiqué concernant l’arrivée de Spider-Man dans leur jeu. « Il doit s’unir aux Avengers pour éviter cette menace dangereuse et noue une amitié provisoire avec Mme Marvel et Black Widow tout en gardant son identité cachée. »

Selon la déclaration, l’expansion de Spider-Man présentera Spider-Man traitant du problème du travail en équipe car il est un héros qui est toujours seul, il doit donc prendre la décision de s’intégrer ou non avec une forme définitive pour la gamme Avengers.

Spider-Man sera le quatrième personnage à rejoindre le jeu après l’arrivée de Hawkeye et Kate Bishop l’année dernière. En août, Black Panther a été intégré à l’extension « War for Wakanda ». « Marvel’s Avengers » est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Google Stadia.