Marvel’s Avengers occupera un espace de 90 Go sur votre disque dur

Les Avengers de Marvel Ce sera la nouvelle aventure des héros les plus puissants de la planète sur consoles et aussi la plus lourde, puisque 90 Go seront nécessaires sur votre disque dur pour pouvoir profiter de ce titre.

La chaîne TheRelaxingEnd sur Youtube a mis en ligne un déballage de tout le contenu qui viendra dans le Édition la plus puissante de la Terre. À la minute 1:26 de cette vidéo, nous pouvons voir le dos de cette édition collector et il spécifiez que vous devez disposer d’un minimum de 90 Go pour installer ce jeu.

Nous vous laissons la vidéo complète pour que vous puissiez en profiter.

La Édition la plus puissante de la Terre Contient: une figurine de 12 pouces de Captain America, un bobblehead boucle Hulk de six pouces, une boucle avec le symbole de Veuve noire, un porte-clés du marteau Mjolnir de Thor, les plans de l’armure d’Iron Man, Steelbook avec le logo des héros les plus puissants du monde, une photographie avec les Avengers avec Mme Marvel et enfin une épingle avec l’emblème de cette équipe de super-héros.

Rappelez-vous que Marvel Avengers sera disponible à partir de 4 septembre pour PS4 et Xbox One.

Synopsis:

«Votre aventure commence le A-Day, alors que San Francisco célèbre l’inauguration du siège des Avengers sur la côte ouest des États-Unis, ainsi que la création d’un tout nouvel héliporteur propulsé par une nouvelle technologie expérimentale. La journée se termine tragiquement lorsqu’un terrible accident entraîne la destruction massive de la ville. Après avoir été blâmés pour la tragédie, les Avengers se séparent. Cinq ans plus tard, avec l’interdiction des super-héros, notre monde est en danger et le seul espoir est de réunir les héros les plus puissants de la planète ».

Que pensez-vous de l’espace qu’il occupera Les Avengers de Marvel sur votre disque dur?

Avec des informations de Gamingbolt.

