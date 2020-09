Marvel’s Avengers devient la bêta la plus téléchargée de l’histoire de la PlayStation !

Plus de six millions de joueurs ont participé à la bêta sur plusieurs consoles

La récente bêta de Marvel’s Avengers est devenue la bêta la plus téléchargée de l’histoire de la PlayStation, selon Square Enix.

Le mois dernier (août), la bêta est arrivée sur plusieurs week-ends, les utilisateurs de PS4 qui ont précommandé le jeu étant les premiers à se plonger dans son contenu. Dans un tweet de Square Enix sur Twitter, la société a révélé que cela a permis à la bêta de Marvel’s Avengers de battre des records sur PlayStation.

La société a félicité le développeur Crystal Dynamics et a déclaré que cette étape était “un exploit héroïque”.

Vous pouvez voir l’intégralité du tweet ci-dessous :

A heroic achievement — the Marvel's Avengers Beta was globally the most-downloaded beta in PlayStation history. Congrats to our team @CrystalDynamics!#EmbraceYourPowers on September 4 https://t.co/UVFJmEgcrq pic.twitter.com/lAMniXczWg — Square Enix (@SquareEnix) September 2, 2020

Hier (1er septembre), la société a publié un nouveau flux de la table de guerre Marvel’s Avengers et a détaillé certaines des statistiques de la bêta du jeu. On dit que six millions de joueurs ont participé à la bêta au cours de ses trois week-ends consécutifs, cependant, le chiffre ne précise pas combien d’entre eux étaient des utilisateurs de PlayStation.

Sur ces six millions de joueurs, plus de 27 millions d’heures de bêta ont été jouées et 389 millions d’ennemis ont été éliminés pendant la durée du jeu.

Le flux de la Table de Guerre a également révélé un autre héros d’après lancement sous la forme de Kate Bishop, la protégée de Hawkeye. Bishop sera ajouté avec une toute nouvelle mission d’histoire intitulée Kate Bishop : Taking AIM, et on dit qu’elle suit directement les événements du jeu principal. Hawkeye arrivera à une date ultérieure en novembre.



De nombreux autres héros seront ajoutés au jeu dans les mois à venir et une récente analyse des données de la bêta semble avoir révélé quels sont les personnages qui rejoindront le jeu. Chacun de ces personnages supplémentaires sera également accompagné d’un pass de combat à acheter, ajoutant un assortiment de ressources, d’unités, de crédits et de produits cosmétiques pour compléter les défis en jeu.

Marvel’s Avengers est disponible dès maintenant sur PC, PS4 et Xbox One pour les possesseurs de l’édition deluxe, le jeu complet étant ouvert aux joueurs de l’édition standard le 4 septembre.