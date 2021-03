Marvel’s Avengers Dev précise que vous devrez acheter des tenues MCU

À quel moment devrions-nous commencer à nous sentir désolé pour Square Enix et Crystal Dynamics? Même la programmation de cet article, publiée directement après la mise à jour gratuite de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales d’Insomniac Games, ressemble à un coup de pied dans les propulseurs ioniques. Néanmoins, la société a confirmé que, contrairement au libellé d’un publication sur les réseaux sociaux, les fans devront payer pour les prochaines tenues inspirées de Marvel Cinematic Universe à venir sur Marvel’s Avengers.

Voici ce qui s’est passé: plus tôt dans la semaine, le jeu compte Twitter officiel a taquiné un événement imminent nommé Red Room Takeover, qui sortira plus tard ce printemps. « [The event] propose des récompenses telles que des plaques signalétiques animées, des tenues inspirées du MCU, une salle mortelle HARM piratée par Yelena Belova et plus de secrets à décrypter », lit-on dans le message.

Bien sûr, beaucoup ont interprété ce message comme signifiant que les costumes MCU seraient des récompenses pour leur participation à l’événement – après tout, c’est littéralement ce qu’il dit dans le message. Ce n’est pas vrai, l’entreprise a depuis clarifié: « Les tenues inspirées du MCU seront disponibles exclusivement sur la Marketplace à l’achat avec des crédits. »

Les crédits sont la devise premium du jeu, que vous pouvez acheter sur le PS Store en utilisant de l’argent réel. Il n’est pas inhabituel que les tenues de la sortie soient vendues en utilisant cette méthode, car le titre propose déjà une énorme sélection de costumes que vous pouvez acheter pour toute sa distribution de personnages – dont beaucoup doivent être achetés sur le marché susmentionné. Mais ceci est encore un autre exemple d’erreur non forcée, avec une communication incertaine menant à un contrecoup évitable.