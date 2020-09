‘Marvel’s Avengers’, critique: une aventure des héros Marvel quelque peu décevante et avec un mode campagne puissant qui méritait plus de soins

C’est incroyable qu’à ce stade, les jeux vidéo capables de mettre le joueur dans la peau d’un super-héros continuent à se compter sur les doigts des mains, et dans presque tous les cas, ce sont des titres axés sur un seul héros, c’est-à-dire qu’ils dirigent toutes leurs ressources vers un seul personnage. Par exemple, ‘Hulk Ultimate Destruction’, le ‘Arkham’ (certains plus que d’autres) et presque tous les titres de Spider-Man (sans aucun doute le personnage qui se démarque le mieux dans cette catégorie) depuis que ‘Spider-Man 2’ basé dans le film de Raimi. Ils ne sont pas trop nombreux, sachant que les jeux vidéo sont, presque depuis le début, des fantasmes de pouvoir.

Il est vrai que lors de l’adaptation d’un super-héros avec un nom et un prénom vous devez prendre en charge une série d’aspects dont vous n’avez pas besoin de prendre en compte lors de la création d’un jeu de super-héros camouflé comme, disons, «Crackdown» ou «Saint’s Row IV». Il doit être reconnaissable dans ses pouvoirs, son esthétique et une personnalité qui a été façonnée, dans de nombreux cas, au fil des années d’évolution. Ce n’est pas facile, il faut l’admettre, d’encadrer Hulk -l’un des pires héros qui sortent du jeu Square Enix- dans un contexte d’action dans lequel le reste de ses coéquipiers peut s’affronter, car le meilleur de Hulk est que. .. eh bien, il n’y a pas d’adversaires assez gros.

C’est pourquoi nous avons dit qu’il était difficile de trouver des jeux de super-héros collectifs qui fonctionnent. Les mises en garde possibles sont les mémorables “ Ultimate Alliance ” ou, fait intéressant, Ensembles de jeu LEGO, où le format de la partie amovible équilibre intuitivement la puissance des pouvoirs. Et pour cette raison même, il est clair dans quel aspect ‘Marvel’s Avengers’ brille particulièrement: avec l’histoire en mode campagne de Kamala Khan, Mme Marvel.

Un choix curieux pour jouer dans un jeu si dépendant du service aux fans à l’ennuyeux – par rapport aux bandes dessinées – MCU des films, puisque Kamala ne fait pas (encore) partie de cet univers bondé. Cependant, sa personnalité est parfaite pour un jeu vidéo, car Son enthousiasme juvénile en tant que fan des Avengers est certainement très proche de celui du joueur. Leur foi en la pureté des héros, au-delà de la leur, est sans aucun doute la clé de tout ce que nous aimons dans le genre, et leurs pouvoirs ont plus en commun avec la dynamique des plates-formes d’action que l’ennuyeuse. bang-bang de la plupart des autres personnages qui, de manière significative et à quelques exceptions près, tombent dans une conception de puissance par défaut beaucoup plus ennuyeuse.

Mais même sa personnalité écrasante ne sauve pas le gros problème du jeu: un système de combat pas trop poli et composé de boutons d’écrasement follement. Avec une détection de collision inégale et une carte de hit qui n’est pas basée sur un système de combo ou des combinaisons de coups, mais à la place, chaque bouton sur le pad équivaut à un coup différent, les batailles deviennent rapidement répétitives. On est loin de l’action profonde et, surtout, très amusante du ‘Arkham’ ou du dernier ‘Spider-Man’ de la PS4, et que les possibilités étaient très claires dès le début.

Un grand pouvoir s’accompagne d’un butin exagéré

Bien sûr, ces maladresses dans la conception de l’action n’auraient pas d’importance si l’environnement était à la hauteur d’un blockbuster Marvel, mais à l’exception des pas très nombreux patrons la plupart du temps, vous serez confronté serviteurs identique sans personnalité. Dans des environnements conçus un peu par défaut: hangars, couloirs, bases souterraines d’une complexité ridicule et des séjours disproportionnés. Un donjon high-tech qui finit par fatiguer lorsque vous réalisez que votre aventure avec Hulk consiste, la plupart du temps, à frapper des tourelles. Ou dans la protection des personnes ou le siège de bases ennemies, deux thèmes de construction paresseuse de missions qui se répètent encore et encore.

Bien que pour être honnête, il existe des missions dédiées intéressantes et variées, telles que le combat avec une armure Iron Man en construction ou une mission d’infiltration amusante pour l’original. C’est dans les dernières heures de la campagne lorsque, avec les personnages grandement améliorés, le jeu commence à prendre forme… également pour le multijoueur, accessible dès le premier instant mais déconseillé car les héros ne sont pas suffisamment préparés. Et pourtant, à la fin de la campagne, vous serez toujours en train de parcourir les arbres de buffs épuisants et très complets – parfois trop et manquant de cohérence, car ils sont très largement divisés en différents types d’attaques et de capacités spéciales.

Et vous aurez un autre problème: le contenu qui vous attend à la fin de la campagne est conçu pour des personnages bien plus puissants que ceux que vous possédez, donc vous devrez débloquer des attaques et des mouvements basés sur moudre dans des scénarios répétitifs et des bases souterraines identiques. L’arbre de mise à niveau est si abondant que parfois vous vous retrouverez à améliorer et à améliorer vos personnages sans objectif clair et, surtout, sans impact évident sur le jeu. L’inspiration, pour le bien et le mal, du premier «Destin» est claire et bien en vue pour ceux qui aiment ces mécaniques.

Au final, le sentiment que vous avez est que le mode campagne, de loin le meilleur du jeu, est une excuse pour un jeu en tant que service qui annonce déjà du contenu exclusif et payant. Maintenant, la balle est dans le camp de Crystal Dynamics et Il faudra voir s’ils sont capables de générer des contenus plus intéressants que ces missions multijoueurs répétitives que le jeu de départ inclut. Les possibilités sont infinies, mais avec des améliorations constantes destinées uniquement à un secteur du public, elles ne gagneront la sympathie de personne.

La campagne «Marvel’s Avengers» dure un peu moins de 15 heures. C’est assez long pour soutenir un jeu avec une campagne décente. Varié et étroitement efficace, perceptible dans sa dernière ligne droite, mieux lorsqu’il est concentré sur Mme Marvel, mais trop conscient de ce qui va arriver après: le broyage, un multijoueur pas si brillant et la promesse d’améliorer les héros de manière infinie qui n’avait pas d’importance dans l’aventure initiale. Une aventure quelque peu décevante, mais incontournable pour les fans des personnages.