Marvel’s Avengers: certains magasins interrompent la date de sortie et le jeu est maintenant disponible

Il ne reste que quelques heures pour que, le vendredi 4 septembre, Les Avengers de Marvel est officiellement mis en vente. Cependant, il semble que certains magasins ont déjà dépassé la date de lancement et parmi ses étagères se trouvent déjà quelques exemplaires du titre de Square Enix qu’il est possible d’acquérir de manière tout à fait normale.

Comme certains utilisateurs l’ont signalé (grâce à Luis Humberto), certains magasins Media Markt Ils semblent avoir dépassé la date de sortie officielle de Les Avengers de Marvel et ont commencé à commercialiser le jeu vidéo à l’avance. De cette manière, les joueurs les plus désireux d’apprécier le nouveau travail de Square Enix et Dynamique cristalline peut être fait dès maintenant avec une copie du jeu vidéo. Ci-dessous vous pouvez voir une image prise par Luis dans lequel, en effet, Marvel’s Avengers montré sur l’étagère d’un Media Markt à Madrid.

Nous vous rappelons que le Table de guerre à l’occasion du lancement du jeu vidéo dans lequel Kate Bishop s’est révélée la première héroïne à venir Les Avengers de Marvel comme contenu post-lancement. Parallèlement à cela, PlayStation a officialisé le fait que la version bêta de Les Avengers de Marvel, qui présentait des millions de joueurs, a été le plus téléchargé de l’histoire sur PlayStation. Tout cela semble indiquer que le lancement du jeu vidéo se fera avec style.

Nous vous rappelons que, malgré ces entreprises qui ont commencé à vendre le jeu à l’avance, Les Avengers de Marvel sera mis en vente à partir du prochain 4 septembre pour PlayStation 4, Xbox One et PCAlors que les versions pour les consoles de nouvelle génération viendront plus tard. On se souvient que Xbox série x lancera en novembre, et bien que je ne sois toujours pas révélé quand il sortira Playstation 5, on suppose qu’il atteindra les magasins du monde entier le même mois.

