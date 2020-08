Marvel’s Avengers aura des missions de “ raid ” après le lancement

Avec chaque jour qui passe, nous nous rapprochons du lancement de Les Avengers de Marvel. Si, en principe, pendant ces dates on devrait déjà avoir l’occasion de goûter à sa proposition, un retard a reporté son arrivée au mois prochain, mais cela promet que le titre sera encore plus agréable. Par conséquent, les adeptes du titre de Dynamique des cristaux ont été patients et grâce à la diffusion constante du contenu, Ils ont pu attendre patiemment leur atterrissage, étant l’un des plus importants de toute l’année 2020.

De plus, nous avons récemment découvert de nouveaux détails sur les intentions post-lancement du développeur. Pour être précis, grâce à la session de questions et réponses dans Reddit de Philippe Thérien et Lauryn Ash, respectivement réalisateur et concepteur de jeux, ont révélé que le projet propose des missions de type “ raid ” après leur arrivée initiale. Ceux-ci, comme ils l’ont déclaré, “ils seront très proches du lancement; Je ne parle pas de mois, mais de semaines, mais nous spécifions la date maintenant”

“Je pense que nous allons les montrer à l’une des expositions à venir, alors j’espère que vous pourrez le voir et y jouer quelques semaines plus tard. Nous travaillons également à développer plus de missions“a-t-il ajouté à propos de ce genre d’activités. De même, Thérien ajouté que les compléter peut prendre entre une et deux heures, rappelant ainsi l’un des contenus les plus pertinents que l’on puisse trouver dans des œuvres de la nature World of Warcraft et Destin 2.

Les Avengers de MarvelNous nous souvenons qu’il sera mis en vente le 4 septembre sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Stadia, puis arrivera sur Xbox Series X et PlayStation 5.

