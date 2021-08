« Marvel’s Avengers » a utilisé l’aide d’un acteur MCU pour Black Panther

LEGO 76153 Marvel Super Heroes L'héliporteur des Avengers, Jouet avec Iron Man, Thor et Captain Marvel, Super Heroes Series

Le jouet à construire LEGO Marvel L’héliporteur des Avengers (76153) place les super-héros en herbe au cœur de l’action avec de célèbres figurines, véhicules et accessoires inspirés des films Marvel. L’héliporteur est équipé d’hélices, de canons à sphères et d’un cockpit pouvant accueillir 3 figurines. Le set à construire comprend les figurines d’Iron Man, Captain Marvel, Thor, Black Widow, War Machine, Nick Fury, M.O.D.O.K. et d’un agent de l’A.I.M. Les fans de Marvel Avengers peuvent recréer des scènes passionnantes ou inventer leurs propres histoires. Aux côtés de leurs super-héros préférés, ils embarquent à bord de l’incroyable héliporteur pour affronter M.O.D.O.K, le super-vilain. Pour tous ceux qui recherchent un jouet de construction technologique à offrir à des enfants de 9 ans et plus passionnés par l’action Marvel Avengers, les figurines de super-héros ou tout simplement les jouets en briques, cet héliporteur constitue un formidable cadeau. Mesurant plus de 37 cm de long, l’héliporteur Marvel Avengers place entre les mains des enfants l’action des super-héros à grande échelle. Il constitue également un magnifique objet de décoration pour une chambre d’enfant. Ce superbe jouet à construire fonctionne sans piles, pour que les enfants puissent laisser libre cours à leur imagination, au jeu de rôle et à l’action, quand ils veulent et où ils veulent. Grâce aux instructions simples et claires, les enfants commencent à construire et à jouer sans attendre, et profitent au mieux des détails amusants et des fonctionnalités ingénieuses. Les sets de jeu LEGO Marvel Avengers placent l’action des films de super-héros entre les mains des enfants ! Avec des véhicules, des robots, des bâtiments, des figurines, des armes et des équipements à collectionner, les aventures pleines de jeu et d’imagination ne connaissent pas de limites. Les jouets LEGO à construire sont conformes aux normes industrielles les plus élevées, ce qui signifie qu’ils sont compatibles entre eux et peuvent être parfaitement assemblés et démontés, et cela depuis 1958. Chaque brique et pièce LEGO est soumise à des tests de chute, de chaleur, d’écrasement et de torsion, puis analysée afin de s’assurer que chaque jouet à construire pour enfants est conforme aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées au monde.