Marvel Zombies Shamble Into the MCU dans New What If…? Teaser & Affiches

de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? a déjà démontré à quel point il est prêt à prendre les choses, et il est sur le point de devenir encore plus sombre, avec de nouvelles affiches taquinant l’arrivée des morts-vivants. Alors que plusieurs bandes-annonces ont déjà révélé que la série animée Disney + mettra en vedette Marvel Zombies, ces affiches sont notre meilleur look à ce jour, nous donnant un bon aperçu de Captain America et Hawkeye sous leur nouvelle forme macabre.

Alors que Cap a l’air sauvagement affamé, Oeil de faucon On dirait qu’il a vu certaines choses, les deux Avengers originaux affichant les vêtements en lambeaux et la peau pâle et en décomposition attendue d’un zombie. Le réveil des morts-vivants dans le prochain cinquième épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si…? est basé sur une série limitée de cinq numéros publiée de décembre 2005 à avril 2006 par Marvel Comics. Écrit par Les morts vivants Robert Kirkman avec des illustrations de Sean Phillips et des couvertures d’Arthur Suydam, Marvel Zombies se déroule dans un univers alternatif où la population mondiale de super-héros a été infectée par un virus qui les a transformés en zombies.

Cependant, contrairement aux zombies stupides souvent vus sur la page et l’écran, le Marvel Zombies ont conservé leur personnalité et leurs pouvoirs, ce qui les rend encore plus menaçants que les armées de morts-vivants ne le sont habituellement. Alors qu’ils sont toujours animés par une soif de chair humaine, les anciens super-héros discutent souvent de leurs remords d’avoir mangé toutes les personnes qu’ils avaient l’habitude de sauver. Tout comme les épisodes précédents de Et qu’est-ce qui se passerait si…?, cette aventure infestée de zombies devrait donner un aperçu intéressant d’un autre résultat MCU.

Les événements animés de Et qu’est-ce qui se passerait si…? sont vus à travers les yeux du personnage principal Uatu, connu sous le nom de The Watcher, exprimé par Le Batman la star Jeffrey Wright. Un membre de la race extraterrestre Watcher qui observe le multivers mais n’interfère pas, le rôle de The Watcher dans la série a été comparé à celui de Rod Serling dans la série séminale La zone de crépuscule. Posant la question trompeusement simple « et si? », la série explore des histoires alternatives impliquant des personnages Marvel familiers, dont la vie est grandement affectée lorsqu’une chose est changée.

Jusqu’à présent, la série a posé des questions telles que Et si… Le capitaine Carter était le premier vengeur ?, Et si… T’Challa devenait un Star-Lord ?, et Et si… le monde perdait son plus puissant Héros ?, avec l’épisode le plus récent demandant Et si… Le docteur Strange avait perdu son cœur au lieu de ses mains ? et présenter au public une version sombre de The Sorcerer Supreme.

La série a rassemblé toute la distribution de l’ensemble, avec plus de cinquante noms familiers revenant pour reprendre leurs rôles respectifs dans le MCU. Ceux-ci incluent Benedict Cumberbatch dans le rôle du docteur Strange, Benedict Wong dans celui de Wong, Chadwick Boseman dans celui de T’Challa, Chris Hemsworth dans celui de Thor, Clark Gregg dans celui de l’agent Coulson, Cobie Smulders dans celui de Maria Hill, Danai Gurira dans celui d’Okoye, Don Cheadle dans celui de War Machine, Emily VanCamp comme Sharon Carter, Evangeline Lilly comme The Wasp, Hayley Atwell comme Peggy Carter, Jaimie Alexander comme Lady Sif, Jeff Goldblum comme The Grandmaster, Jeremy Renner comme Hawkeye, Mark Ruffalo comme Bruce Banner/The Hulk, Michael B. Jordan comme Erik Killmonger, Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, Tom Hiddleston dans celui de Loki et bien d’autres. Le cinquième épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si…? est prévue pour la première le mercredi 8 septembre sur Disney +.

Sujets : Et si ?, Zombies Marvel