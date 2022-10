Marvel Zombies sera la série Disney + la plus courte de Marvel à ce jour

L’annonce d’un Marvel Zombies séries à venir sur Disney +. Maintenant, nous savons que le nouvel animé Et qu’est-ce qui se passerait si…? spin-off sera plus qu’une simple apparition dans la série animée de l’année dernière, mais ce sera également la série Marvel la plus courte à ce jour avec seulement quatre épisodes. Cependant, pour l’instant, il n’y a pas eu de confirmation de la durée de ces épisodes, il est donc difficile d’évaluer à quel point la série sera courte en durée réelle.





Marvel Zombies était déjà en développement lorsque Et qu’est-ce qui se passerait si….? a livré le premier aperçu de l’horreur zombie au MCU, mais la réaction à l’épisode n’a certainement pas nui au projet. Inspiré de la bande dessinée du même nom de 2005, Marvel Zombies voit un certain nombre des plus grands héros du MCU transformés en monstres mangeurs de chair par un virus quantique. Maintenant qu’il est clair que le public est plus qu’heureux de voir plus de zombies dans le MCU, Marvel Zombies est prévu pour une sortie en 2024 et a récemment reçu une cote TV-MA, ce qui, pour une émission animée, signifie qu’il s’agit d’une autre étape sur une voie plus mature pour le MCU.

Lors de sa récente apparition au New York Comic Con, Marvel ZombiesL’écrivain en chef Zeb Wells a fourni à ComicBook.com une mise à jour sur l’émission, et bien qu’il n’y ait eu aucun détail sur l’intrigue de la série, Wells a fait cette révélation sur la durée de la série « vraiment cool ». Wells a dit :

« C’est donc quatre épisodes, je ne sais pas encore quand ça sortira, mais ça a l’air vraiment cool. »





Marvel Zombies est court, mais ce n’est peut-être pas une mauvaise chose

Pour certains fans, l’univers cinématographique Marvel est meilleur lorsqu’il est plus grand, mais en vérité, il faut parfois un peu de contrôle sur l’étendue des histoires du monde Marvel. Marvel Zombies‘ une courte longueur suggère que l’histoire sera concentrée et concise, et dans le tentaculaire Saga multivers cela peut jouer à l’avantage de la série.

Bien que de nombreux films et émissions de télévision semblent toujours vouloir en montrer plus, une quantité restreinte d’action de zombies pourrait bien signifier que les fans exigeront plus à l’avenir, et cela pourrait conduire à un avenir plus long pour eux dans la franchise que d’avoir juste plus – série limitée étendue. Que ce soit ainsi que les fans le voient lorsque la série de quatre épisodes arrive est une autre affaire.

Malgré sa courte durée, cela n’aura probablement pas d’impact sur le nombre de héros Marvel qui apparaissent à l’écran dans le cadre de Marvel Zombies. Il a déjà été confirmé que la liste des personnes présentes comprendra Yelena Belova, Kate Bishop, l’agent Jimmy Woo, Red Guardian, Death Dealer, Shang-Chi et Kamala Khan. Cela laisse penser que la série ne rechapera pas l’histoire qui Et qu’est-ce qui se passerait si…? joué, mais passera à l’utilisation de personnages qui ont été introduits dans le cadre de la phase quatre. Tout sera révélé dans quelques années quand Marvel Zombies premières sur Disney +.