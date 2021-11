« Marvel Zombies » proposera sa propre série animée sur Disney +

Hasbro pop Disney Style Series Belle

Disney Style Series à l’honneur ! La princesse Disney Belle bien-aimée s’éloigne du monde du film pour s’initier à l’ère moderne dans une robe magnifiquement conçue avec une combinaison d’élégance contemporaine et de son propre style emblématique du film Disney Belle et de la bête. Dans sa tenue et ses accessoires à la mode, ce personnage préféré est une femme sûre d’elle, moderne. Les fans seront heureux de compléter leur collection avec cette fantastique poupée inspirée de la scène du cinéma où Belle descend l’escalier du palais. Le style moderne de cette belle poupée de mode Belle dissimulée mérite d’être sous les projecteurs. Sa élégante robe pailletée dorée a été ajourée à l’avant et sous elle se trouve un pantalon souple avec un motif rose scintillant. De plus, elle a également une ceinture avec une boucle en forme de rose inspirée de son histoire, une paire de chaussures rouges amovibles et des boucles d’oreilles pour compléter son ensemble. Ses cheveux longs et marrons rappelleront aux fans leur princesse aimable préférée du classique Disney Belle et de la bête. Les fans peuvent également ajouter des Ariel Disney Style Series pour donner à leur collection de poupées classiques un accent moderne. (Disponible séparément. Jusqu’à épuisement des stocks.) Copyright Disney. Hasbro et tous les termes associés sont des marques commerciales de Hasbro.