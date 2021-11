Marvel Zombies : Nouvelle série animée annoncée en exclusivité pour Disney Plus

JACK SKELLINGTON ARTISTS SERIES AVEC BOITE DE PROTECTION FUNKO / LETRANGE NOEL DE MR JACK / FIGURINE FUNKO POP

Jack Skellington est le héros du dessin animé en stop motion The Nightmare Before Christmas des studios Disney. Jack est un squelette vivant et le chef des festivités de la ville d'Halloween. Il est le meilleur pour penser aux animations et aux décorations les plus effrayantes. Funko l'a ici représenté en version art series, décoré par un artiste ayant représenté des toiles d'araignée et des flocons de neige pour Halloween et Noël. Une figurine très originale qui complétera très bien votre collection.