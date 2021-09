Marvel Zombies : mèmes et réactions pour l’épisode 5 de "Et qu’est-ce qui se passerait si …?" sur Disney+

Nouvelle ouverture mercredi pour Et qu’est-ce qui se passerait si …? sur le service de diffusion en continu Disney+, avec un nouveau regard sur l’univers cinématographique Marvel qui a encore une fois réussi à avoir un impact sur les fans. Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous avons découvert une réalité unique dans laquelle nos super-héros préférés se sont transformés en zombies et ils nous ont laissé la porte ouverte pour une suite. C’est comme ça qu’ils l’ont vécu sur les réseaux !

Grâce à ce spectacle d’animation, nous connaissons des univers complètement différents de la conventionnalité du MCU pendant les films, et c’est pourquoi les chapitres parviennent à arriver d’une manière différente du reste des productions. « Et si… des zombies ? », était le nom de celui qui est arrivé ce matin, avec le synopsis suivant : « Lorsque les Avengers sont infectés par une invasion de zombies, les héros survivants cherchent un remède ».







Tout commence comme dans Avengers : guerre à l’infini, où Bannière Bruce Il arrive sur Terre pour prévenir de l’arrivée de Thanos, mais contrairement au film il ne rencontre personne. En marchant dans les rues de New York, il rencontre les méchants, qui sont vaincus par Iron Man, Docteur Strange et Wong, mais il y a un imprévu : les trois héros sont des zombies.

Nous avons rapidement découvert que l’épidémie avait commencé lorsque Hank pym se rend dans le royaume quantique pour sauver Janet van Dyne, mais elle a contracté un virus et lorsqu’elle revient dans le monde, elle commence à infecter une grande partie de la population, également les Avengers. On s’amuse Homme araignée qui a réussi à captiver par ses blagues au milieu de la tragédie, puisqu’il avoue que l’espoir est la seule chose qui le retient après plusieurs défaites serrées.

L’épisode parvient à compléter de manière remarquable ce que nous avons déjà vu dans WandaVision, alors que nous observons comment l’angoisse et la douleur conduisent à des actions dangereuses qui mettent l’humanité en danger. Cela peut être vu dans Hope dans un effort pour tenter de sauver sa mère, qui a été la première infectée, et dans Vision, qui maintient Zombie Wanda en vie et incite les gens à être son dîner. Enfin, un plan de Le zombie de Thanos avec le Gauntlet ils nous donnent l’idée que cela va continuer. Découvrez ce que les fans ont à dire sur Twitter !

+ Mèmes et réactions pour l’épisode 5 de Et si…?

