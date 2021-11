Marvel Zombies Board Game Plans dévoilés alors que CMON célèbre la 50e campagne Kickstarter

Cool Mini Or Not célèbre sa 50e campagne Kickstarter en apportant une nouvelle entrée sur le thème de Marvel à sa populaire série Zombicide.

CMON est l’un des principaux noms dans le domaine de la conception de jeux de société qui, comme son nom l’indique, est surtout connu pour repousser les limites de la qualité des figurines utilisées dans les jeux de table. L’éditeur s’est fait connaître pour la première fois en 2012 avec le lancement de Zombicide qui à l’époque a battu le record du plus d’argent jamais gagné par un jeu de société sur Kickstarter. C’est un record qu’ils ont battu à plusieurs reprises depuis, notamment lors de la deuxième édition de Zombicide qui a permis de récolter plus de quatre fois le montant du jeu original pour un montant incroyable de 3,4 millions de dollars.

En fait, le Zombicide La série a pris une vie propre pour l’éditeur en créant sept suites, de multiples extensions, un roman graphique et un RPG de table. Le jeu de base est connu pour ses riffs sur la culture pop, mais certaines entrées ont existé sous forme de croisements complets avec un Nuit des morts-vivants adaptation sortie l’année dernière et une Armée des morts version déjà annoncée pour l’année à venir. CMON a maintenant annoncé que la dernière entrée de la série utilisera le Marvel Zombies Licence.

CMON avait taquiné quelque chose d’important pour célébrer leur 50e campagne Kickstarter et tout récemment, ils ont envoyé une figurine Galactus zombie de 2 pieds de haut à un certain nombre de YouTubers de jeux de société avant de dévoiler les détails de leur dernier projet quelques jours plus tard. Le Galactus en question sera probablement un extra ornemental, mais le jeu comportera une extension centrée autour du mastodonte.

Parmi les autres personnages populaires déjà confirmés pour le jeu, citons Spider-Man, Iron Man, Captain America, Hulk, Scarlett Witch, Deadpool et Captain Marvel pour n’en nommer que quelques-uns, dont certains seront des héros et des zombies. Les premiers détails suggèrent que les joueurs pourront prendre le contrôle de chaque côté tout en essayant de terminer certains scénarios basés sur l’histoire. Les fans de CMON sauront déjà s’attendre à des dizaines de révélations de personnages supplémentaires au cours de la campagne Kickstarter.

On ne sait pas à quel point l’éditeur tentera de lier le projet au projet récemment annoncé Marvel Zombies série animée à venir sur Disney +. Les fans en attente d’une adaptation à l’écran de l’histoire populaire de Marvel ont eu leur premier aperçu du monde en de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si Série télévisée diffusée plus tôt cette année. L’épisode en question, Et si… des zombies ?!, était l’un des points forts de la série de neuf épisodes et l’idée a maintenant été reprise pour sa propre série.

Le point de vue de Zombicide sur le Nuit des morts-vivants a suivi exactement l’intrigue du film, ralentissant considérablement le rythme du gameplay généralement grandiose de la série. De même, bien que l’on en sache peu à ce stade, le Armée des morts La version devrait être liée aux événements de l’univers en expansion de Zack Snyder, recréant au moins l’intrigue du premier film.

Le Kickstarter pour le Marvel Zombies Le jeu de société est disponible dès maintenant et devrait être lancé au début de 2022. Cela signifie qu’il ne sortira probablement pas avant la mi-2023 au plus tôt, il y a donc beaucoup de temps pour que la série Disney + arrive en premier, peut-être même vers le même temps. Compte tenu des antécédents et du moment fortuit des annonces, il est fort probable que les deux se croiseront de manière significative.





