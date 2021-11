Marvel Writer révèle qu’un redémarrage de Daredevil est en préparation

David Hayter, qui a travaillé avec des X Men et Veilleurs, a expliqué lors d’une récente convention au Royaume-Uni que le moteur Marvel veut faire revivre l’histoire de Matt Murdock.

Il a déclaré à Small Screen au MCM Comic Con : « Ils font un redémarrage de casse-cou, et Daredevil a toujours été un personnage très important pour moi.

« J’ai adoré la première façon dont ils l’ont fait, mais il y a certaines choses que je voudrais adapter de la course de Frank Miller sur casse-cou cela signifiait vraiment beaucoup pour moi. C’est vraiment celui-là. »

On ne sait pas si Hayter veut dire qu’ils ramènent le personnage de Cox pour une autre émission de télévision ou un film.

Le film mettant en vedette Ben Affleck et Jennifer Garner a reçu des critiques mitigées et, selon ComicBook.com, il y avait des plans pour une trilogie avant que les droits du personnage ne soient récupérés par Disney.

L’émission télévisée, qui avait Charlie Cox dans le rôle principal, a été saluée et appréciée dans le monde entier.

Les fans ont été dévastés lorsque Netflix a révélé qu’il n’y aurait plus de saisons, ce qui s’est produit à peu près au même moment que les coupures de Le Punisher, Jessica Jones, Luke Cage et autres titres.

Maintenant, il semble que ces supporters purs et durs obtiendront enfin leur souhait.

Il a dit à l’animateur de radio: « Vous devez faire attention à ce que vous souhaitez. Vous revenez et ce n’est pas aussi bien ou cela ne fonctionne pas tout à fait ou… trop de temps a passé, cela ne vient pas tout à fait ensemble de la même manière.

« Vous ne voulez pas entacher ce que vous avez déjà. Si nous ne revenons jamais, vous avez ces trois grandes saisons – et notre troisième saison a été la mieux commentée. Donc, la trajectoire était en hausse. »

« S’il y avait une opportunité pour moi de revenir en tant que Daredevil, peu importe à quoi cela ressemblerait, j’imagine que ce serait une réimagination du personnage et de la série », a-t-il déclaré.

« S’ils me choisissent pour le faire, il y aura des éléments qui seront, bien sûr, les mêmes. Ou ils pourraient choisir quelqu’un d’autre et tout redémarrer. »

« AlJe descendrais dans mon sous-sol. Je trouverais mon masque Daredevil [and then] les traquer. Je les ferais me battre pour ça », a-t-il déclaré.