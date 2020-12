Marvel voulait Shia LeBeouf pour un rôle de super-héros MCU avant le procès pour abus?

Le MCU propose l’un des bassins de talents les plus diversifiés d’Hollywood. Mais telle est la nature de l’univers cinématographique en constante expansion que Marvel Studios est toujours à la recherche d’acteurs frais à ajouter à sa liste. Selon un rapport de Variety, un nom qui intéressait le studio était Shia LaBeouf, avant que le récent procès concernant des allégations d’abus contre l’acteur ne le retire de la liste de Marvel.

«Avant le procès, Hollywood semblait disposé à mettre le comportement passé de LaBeouf dans le rétroviseur. Suite au succès de Honey Boy, merveille cherchait même à LaBeouf pour un rôle de super-héros, selon des rapports qui ont fait surface aussi récemment que cet été, bien qu’à l’époque, des initiés aient dit à Variety qu’il y avait un intérêt initial, mais une réunion n’a jamais eu lieu et des discussions n’ont jamais eu lieu.

Après des rôles majeurs dans le Transformateurs et Indiana Jones franchises, LeBeouf est tombé du radar d’Hollywood pendant un certain temps. Selon l’acteur, c’était par son propre choix, car il voulait se concentrer sur des projets plus petits et plus personnels. Puis vint une série de rôles acclamés par la critique dans des films indépendants comme Miel américain et Le faucon au beurre d’arachide, et la star de LeBeouf avait recommencé à briller à Hollywood.

Les initiés de l’industrie prédisaient que l’acteur serait à nouveau en demande pour des films à gros budget. Et bien sûr, LeBeouf s’est vu offrir un rôle par David Ayer en 2016 Suicide Squad. Selon l’acteur, « je suis entré pour rencontrer [Warner Bros. executives], et ils étaient comme: ‘Non, tu es fou. Tu es un bon acteur, mais pas celui-là. C’était un gros investissement pour eux. «

Bien qu’un rôle dans le DCEU n’ait pas fini par fonctionner, plus tôt cette année, des rumeurs ont commencé à circuler en ligne selon lesquelles Marvel était intéressé à faire de LeBeouf le rôle de Wolverine ou d’Iceman, les deux personnages du X Men, qui devraient faire leurs débuts dans le MCU dans les années à venir. Mais maintenant, il semble que le choix de casting particulier ne se matérialisera jamais.

Il y a quelques jours, FKA Twigs, la chanteuse, danseuse et actrice, qui a fréquenté LaBeouf pendant environ un an après l’avoir rencontré sur le tournage de Honey Boy, a déposé une plainte contre l’acteur dans laquelle elle a fait des allégations de sévices physiques et mentaux contre LeBeouf, allant de l’étouffement à la violence verbale. Dans une déclaration en réponse au procès, LeBeouf a nié de nombreuses accusations mais a admis qu’il cherchait de l’aide pour son mauvais comportement.

« Bien que nombre de ces allégations ne soient pas vraies. Je ne suis pas en mesure de défendre aucune de mes actions. Je dois à ces femmes la possibilité de diffuser leurs déclarations publiquement et d’accepter la responsabilité de ce que j’ai fait. En tant que personne en rétablissement, je Je dois faire face à des rappels presque quotidiens de ce que j’ai dit et fait quand je buvais. Je ne suis pas guéri de mon TSPT et de mon alcoolisme, mais je suis déterminé à faire ce que je dois faire pour guérir, et je serai à jamais désolé pour le les gens que j’ai pu blesser en cours de route. «

Cette nouvelle provient de Variety. L’art du topper vient de @MizuriAU.

J’ai entendu des rumeurs selon lesquelles Shia LaBeouf pourrait jouer à Iceman lors d’un futur redémarrage du MCU X-Men. Ça pourrait certainement être vraiment cool! Voici une petite maquette que j’ai faite, j’espère qu’elle vous plaira! @thecampaignbook#X Men#ShiaLaBeouf#MarvelStudiospic.twitter.com/TkKKgsUpGG – Mizuri (@MizuriAU) 11 août 2020

