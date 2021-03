Marvel: voici comment se sont déroulées les premières de 2021

La pandémie de coronavirus a changé les plans du monde entier. Et l’une des industries qui a dû se réadapter à la crise sanitaire mondiale était l’industrie cinématographique, en particulier dans le cas de merveille Studios.

Mais maintenant, avec les verrous de virus plus lâches et les théâtres rouvrant, Marvel a déjà eu l’occasion de présenter un calendrier pour 2021.Et ce sera à partir du mois de mai, lorsque la phase quatre de l’univers qui raconte les films de bande dessinée de Stan Lee commencera.

C’est ainsi que le calendrier de merveille:

1. Veuve noire:

L'histoire qui met en vedette Scarlett Johansson arrive à Disney + le 7 mai 2021. L'idée principale était de sortir ce film l'année dernière en salles, mais COVID a forcé Marvel à déplacer les dates et maintenant à opter pour les plateformes numériques afin que sa première soit n'est plus suspendu.







2. Shang-Chi et la légende des dix anneaux:

Né dans les années 70, cette histoire tourne autour de l'expert en arts martiaux et maître du Kung-Fu, Shang-Chi (Simu Liu), le fils d'un puissant criminel chinois. Le film sort en salles le 3 septembre 2021.







3. Éternels:

Le 5 novembre 2021 aura lieu les débuts des êtres les plus puissants de l’univers Marvel. Avec Angelina Jolie et Salma Hayek, les Eternals sont une race fictive de surhumains qui apparaissent dans les bandes dessinées Marvel et ont dû retarder leur première de trois mois en raison de l’arrivée de Black Widow.

Eternals arrive bientôt en salles. Photo: (IMDB)



4. Spiderman: pas de retour à la maison:

Le 17 décembre 2021, Spiderman: No way Home sortira en salles et suivra l’histoire de la façon dont Peter Parker s’échappe de sa ville après que le monde entier ait découvert son identité. La première a été affectée par le coronavirus puisqu’elle était prévue le 16 juin, mais ils ne sont pas arrivés avec la production.

Spiderman: pas question pour Home de sortir en salles. Photo: (IMDB)



Actuellement, en plus de présenter son calendrier de films, merveille est en train de préparer sa série, qu’il publie en partenariat avec Disney Plus. L’une des dernières bandes qui a été créée est Le faucon et le soldat de l’hiver, qui est arrivé sur la plateforme numérique le 19 mars.