Marvel : voici à quoi ressembleront les personnages des Gardiens de la Galaxie Vol.3

le Univers cinématographique Marvel ne fait que s’étendre : après la première réussie de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, la société de Kevin Feige se prépare à éblouir avec de nouvelles phases et se lance en grand. L’un d’eux ne sera rien de moins que Les Gardiens de la Galaxie Tome 3, la troisième bande de James Gunn avec Chris Pratt, Zoé Saldana et une distribution très prestigieuse qui se combine pour aboutir à un film divertissant et engageant.

Le long métrage est en développement depuis 2017, bien qu’en chemin ils aient connu quelques interruptions : le directeur a été licencié pour Disney après que d’anciens tweets aient été diffusés, mais Marvel l’a rappelé, générant ainsi le retour du film MCU tant attendu juste pour 2023. De cette façon, il arrivera à la fin de la phase 4 ou même au début de la phase 5.

Les détails de l’intrigue sont encore inconnus, mais il y a quelque chose de sûr. Et ils feront partie du casting Chris Pratt se faisant passer pour Peter Quill / Star-Lord, Zoé saldana dans la peau de Gamora, Dave Bautista comme Drax le Destructeur, Pom klementieff donner vie à Mantis et Karen Gillen jouer à Nébuleuse. Ils prêteront aussi leur voix Bradley Cooper et Vin Diesel comme Rocket et Groot respectivement.

Voulez-vous savoir à quoi ressembleront les personnages? Zoe Saldana sait très bien que c’est le plus grand souhait de ses fans et, pour cette raison, elle était chargée de partager des images sur son profil Instagram vérifié. L’actrice a écrit : « Tous les visages de 2021. » De cette façon, il a téléchargé toutes les images du maquillage qu’il portait pour chacun de ses personnages. Et le visage vert particulier de Gamora ne faisait pas exception.

Ce n’est pas tout! Parce que le talentueux Volaillera arrivera pour jouer sorcier Adam et son changement de look a attiré l’attention de ses partisans. Le personnage, qui joue un rôle très important dans les bandes dessinées, arborera une couleur de cheveux beaucoup plus claire et plus longue. C’est très différent de ce que l’acteur a l’habitude de porter, donc les premières images publiées par Poulter ont déjà enthousiasmé les fans de la franchise de super-héros.

