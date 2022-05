Marvel : Voici à quoi ressemblerait Ryan Gosling en tant que Nova

in

Vous voulez voir l’un des acteurs les plus en vogue d’aujourd’hui jouer un héros Marvel en chemin ? Spoiler exauce votre souhait !

© GettyRyan Gosling

Il est déjà confirmé que Ça ne va pas fera ses débuts dans Univers cinématographique Marvel dans un projet avec des livres de Sabir Pirzada. Il y a des rumeurs qui placent le personnage dans la prochaine entrée de gardiens de la Galaxie. Interrogé sur la possibilité que ce héros fasse ses débuts aux côtés d’autres noms du MCU, Kévin Feig rappelé le cas de Panthère noire qui allait apparaître pour la première fois dans son propre film puis a fait ses débuts dans Captain America : Guerre Civile.

On ne sait pas encore si Ça ne va pas Ce sera un film ou une série télévisée pour la plateforme Disney+dans le meilleur style Loki Soit Chevalier de la Lune. Il semble que ce sera la version de Richard Rider. C’est un humain qui hérite ses pouvoirs d’un membre de la Corps de la Nouvelle, Rhomann Dey, après la dévastation tragique de Xandar. Dans le MCU, ces événements se sont produits pendant la Saga de l’infini lorsque Thanos a cherché la pierre de puissance.

Ryan Gosling dans le rôle de Nova !

Ryan Gosling est l’un des acteurs les plus populaires aujourd’hui et a à son actif des titres importants tels que Blade Runner 2049, La la land, Le premier homme sur la lune Oui Conduire. Il est suffisamment flexible pour s’adapter à n’importe quel rôle qu’il doit jouer et peut sûrement se faire une place dans le Univers cinématographique Marvel Quoi Ça ne va pas.

Si vous avez un doute à ce sujet, vous pouvez vérifier ceci fan art depuis clément.ink qui montre l’acteur se faisant passer pour Ça ne va pas dans une image qui excitera probablement plus d’un fan de la marque. est un nouveau à venir casting de fans réussi dans le meilleur style Reed Richards/John Krasinski en Doctor Strange dans le multivers de la folie? Demander ne fait jamais de mal, après tout, le fandom n’est rien de plus que les clients de l’industrie.

Ça ne va pas pourrait faire ses débuts spécial vacances des gardiens de la Galaxie ou le troisième épisode des aventures de ce groupe d’anti-héros qui est devenu un véritable succès de merveille. Les qualités cosmiques de ce personnage le rendent idéal pour apparaître dans de tels projets et beaucoup attendent des nouvelles de l’acteur qui jouera le personnage. faireRyan Gosling sera-t-il dans le dossier ?

