Marvel : voici à quoi ressemble Tom Holland dans le costume symbiote des prochains films de Spider-Man

L’année a changé, mais l’univers cinématographique Marvel continue de surfer sur la crête de la vague avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison, sa dernière sortie en salles qui est devenue l’un de ses plus grands succès. Il a déjà été officialisé qu’avec Sony Pictures, ils travaillent sur une nouvelle trilogie mettant en vedette Tom Holland, mais les détails ne sont pas encore connus. Cependant, sa scène post-crédits nous a prévenus qu’il serait connecté avec Venin et il y a déjà un art qui laisse l’acteur au costume sombre.

L’incertitude quant à la continuité de l’acteur était un mystère pour les fans, car plus d’une fois il avait déclaré qu’il voulait une pause dans le MCU, on pensait donc que ce film qui le réunissait avec Tobey Maguire et Peter Parkers d’Andrew Garfield serait le dernier de la franchise. La bonne nouvelle est arrivée quelques jours avant la première quand il a finalement été annoncé que sera en charge de trois autres films.

+ Tom Holland en costume symbiote

Pas moyen de rentrer amené plusieurs personnages d’univers différents et l’un d’eux était Le venin de Tom Hardy, qui a fait une apparition dans la première scène post-générique. Suite au sortilège du Docteur Strange, chacun d’eux est retourné dans son monde, mais il est à noter que Un petit symbiote est resté dans la réalité de Holland’s Spider-Man et avec ce fragment, nous savons qu’il sera le protagoniste de la nouvelle trilogie.

La grande question pour les fans est de savoir si ce qui s’est déjà passé avec l’arachnide de Maguire se produira, le super-héros portant le mythique costume noir dans les bandes dessinées. C’est pour cette raison que l’artiste Thomas du Crête, qui a travaillé plusieurs fois avec Marvel, a laissé un aperçu conceptuel sur ses réseaux sociaux de Tom’s Spidey complètement dans le style noir Venin et le résultat est vraiment gratifiant. Regardez-le ici !

« En attendant le feu vert pour montrer le travail que j’ai fait pour Spider-Man: No Way Home, voici une petite version de ce qui va suivre », a écrit le créateur sur ses réseaux sociaux. Bien qu’il soit une personne proche du producteur, à l’heure actuelle l’argument pour la prochaine trilogie de Homme araignée dans le MCU, mais il est déjà plus que clair que le symbiote aura une participation très particulière à l’histoire.

