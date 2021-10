Marvel : une nouvelle photo confirme Andrew Garfield dans Spider-Man : No Way Home

Il y a encore beaucoup à sortir cette année, mais aucune des sorties n’a le battage médiatique de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, la nouvelle suite du super-héros joué par Tom Holland. Depuis que sa bande-annonce tant attendue a été présentée et que le multivers a finalement été confirmé dans le Univers cinématographique Marvel, Ils n’ont pas cessé de prononcer deux noms qui enrichiraient l’histoire d’une manière unique.

Comme nous l’avons vu dans l’aperçu, Peter Parker est accusé du meurtre de Mysterio en Loin de chez soi (2019) et le méchant joué par Jake Gyllenhaal révèle que le jeune homme est celui qui se cache derrière le costume bleu et rouge. Sa vie se transforme en enfer, alors il se rend chez le docteur Strange pour essayer de renverser la situation avec un sort, mais quelque chose ne va pas et les réalités sont mélangées, faisant revenir les visages connus sous le nom de docteur Octopus.

+ La photo qui confirme Andrew Garfield dans Spider-Man 3

En ramenant les antagonistes déjà connus du public, de multiples commentaires ont rapidement commencé à circuler sur ce que l’on pouvait voir et ce qui a le plus résonné dès le début c’est qu’on aurait les versions de Tobey Maguire et de Andrew Garfield. Alors que l’acteur de Le réseau social nié à l’époque, les indices ne font que le confirmer de plus en plus dans le film. Quoi cette photo.

Ceci est le site des bonbons russes Jeu de quilles, qui est l’un des sponsors de Sony Pictures pour le prochain personnage. Là, nous avons une image promotionnelle qui nous apporte une vidéo qui indique la légende : « Il n’y a pas moyen de rentrer ». La curiosité que certains fans ont remarquée sur les réseaux sociaux est que le Spider-Man sur la photo n’est pas celui de Tom Holland, mais celui d’Andrew Garfield, de sorte que d’autres messages sont rapidement arrivés, assurant qu’il sera enfin sur bande.

Ce n’est pas la première fois André est vu au milieu d’un carrefour par rapport à Spider-Man : Pas de chemin à la maisonComme quelques jours seulement après avoir affirmé qu’une vidéo divulguée de lui était fausse, un expert en effets visuels a prouvé qu’elle était tout à fait réelle. La vérité est que pour le moment, ce ne sont que de la pure spéculation, car ils n’ont pas été officiellement présentés, bien que le fandom de la MCU imaginez voir le Spider-verse pour la première fois le 17 décembre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂