Marvel : une actrice a divulgué une photo de « Thor : Love and Thunder » par erreur et a dû s’excuser

Le secret de Marvel n’accepte pas les fuites, et une telle erreur peut être préjudiciable. Rencontrez l’actrice qui a dû s’excuser après avoir divulgué une photo de Thor : Amour et tonnerre.

S’il y a quelque chose qui a caractérisé merveille au fil des ans est le niveau de secret entourant leurs productions. Le studio a toujours su garder ses créations dans le plus grand secret et, bien sûr, les acteurs travaillant dans la franchise ont dû accepter ces règles. Cependant, à certaines occasions, certaines erreurs se sont produites qui ont amené les téléspectateurs à apprendre des détails qui le studio kevin feige il a préféré garder le secret.

Et c’est exactement ce qui vient de se passer avec Thor : Amour et tonnerre. Le film, dans lequel Chris Hemsworth Il va une nouvelle fois se mettre dans la peau du Dieu du Tonnerre, c’est l’un des plus attendus de la phase quatre et, à son tour, l’un de ceux qui a réussi à garder le plus de secrets. Cependant, au début de l’année, une photo a été divulguée qui donnait un aperçu de l’intrigue et l’actrice impliquée dans la fuite a dû s’excuser.

Il s’agit de Tessa Thompson, qui donne vie à Valkyrie dans Marvelet participer à Thor : Amour et tonnerre. C’est début 2022 qu’une photographie de son personnage dans un nouveau look a circulé sur les réseaux sociaux. Cette avancée a été un spoiler complet pour Disney puisque la production avait gardé le secret jusqu’à la sortie de l’image. C’est pourquoi, comme elle l’a avoué, elle a dû s’excuser.

« J’ai envoyé la photo à ma belle-mère et elle l’a postée sur Instagram. Ce n’était pas moi et c’est un gros problème. elle se sent plutôt mal», a-t-il déclaré dans des déclarations à Accès illimité au fandango. Puis il a ajouté : « Je suis vraiment désolé Marvel. Je suis tellement désolé Disney. Ce n’est pas ma faute. Je n’enverrai plus jamais de selfies.», confirmant ainsi que c’est bien elle qui a pris le cliché.

Néanmoins, il convient de noter que ce n’est pas la première fois que Marvel subit une fuite, mais que des acteurs tels que Tom Holland Soit Marc Ruffalo, qui font partie du groupe de tête de la franchise, ont plus d’une fois parlé de plus. Bien sûr, au-delà du fait que les acteurs du MCU ont une fois fait des aveux qu’ils n’auraient pas dû avoir, leurs excuses ont toujours été acceptées.

