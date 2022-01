Marvel : un nouvel indice confirme Tobey Maguire dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness

merveille

Depuis sa participation officielle à la dernière bande de Spider-Man, des spéculations ont commencé sur un éventuel retour. Cela se rapproche d’être fait!

©Photos SonyMarvel : Un nouvel indice confirme Tobey Maguire dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Les fans de Univers cinématographique Marvel Ils ont éprouvé diverses sensations lorsqu’ils ont vu Spider-Man : Pas de retour à la maison, puisqu’en plus d’avoir le super-héros de Tom Holland les versions sont arrivées Tobey Maguire Oui Andrew Garfield grâce au multivers. Les grandes conséquences de ce qui s’est passé dans l’intrigue se poursuivront dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, où le protagoniste de la trilogie Sam Raimi pourrait se dire présent. Il y a un indice à penser de cette façon!

« Marvel Studios présente la première bande-annonce et la première affiche du film DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS, un voyage passionnant à travers le multivers avec Doctor Strange, son ami Wong et Wanda Maximoff alias Scarlet Witch », a avancé son synopsis officiel. Cette suite tant attendue sortira en salles le 6 mai, où les fans attendent déjà de grosses surprises.

+ Un nouvel indice confirme Tobey Maguire dans Doctor Strange 2

Pour le moment, les personnages confirmés pour le prochain rendez-vous sont Étrange, Wanda Maximoff, Won, America Chavez et Christine Palmer, entre autres. Les fuites les plus récentes garantissent que le film sera présenté comme « une grande célébration de camées fous », mais jusqu’à présent, aucun n’est allé aussi loin que Maguire à confirmer et tout cela le doit à l’indice suivant :

comédienne de doublage portugaise Marianne Torres, chargée de faire entendre sa voix Sorcière écarlate, a mis en ligne une histoire sur Instagram avec Manolo Rey, qui est la personne qui interprète historiquement les voix de Tobey. « De bonnes choses arrivent », mentionne le post, qui ne fait aucune mention de Doc étrange 2, mais cet acteur de la voix dans le passé a déjà laissé certains détails qui ont confirmé son retour, et c’est pourquoi il suscite l’enthousiasme des fans.

Au moment des premières rumeurs d’un possible retour de Tobey Maguire, on a dit que Spider-Man : Pas de retour à la maison ce ne serait pas son seul projet et qu’il avait signé pour plus de projets MCU, même si jusqu’à présent, ils continuent de le garder mystérieux. Le prochain film avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen arrive début mai et est très attendu pour l’avenir de la franchise.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂