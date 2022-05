Marvel : un fandom demande à John Krasinski de réaliser Fantastic Four

merveille

Jon Watts ne réalisera pas le film Fantastic Four dans le MCU et les fans de la famille des héros veulent John Krasinski comme réalisateur.

Les quatre Fantastiques C’est l’un des projets que Kevin Feige a en préparation pour ce qui s’en vient dans le Univers cinématographique Marvel. Dans cet esprit, il y avait un réalisateur associé au film, celui responsable de la trilogie réussie de homme araignée dans le MCU : Jon Watts. Cependant, le cinéaste s’est retiré et maintenant Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm et Johnny Storm sont devenus orphelins en tant que réalisateurs.

Parmi les acteurs choisis dans les différents casting de fans pour intégrer la première famille de super-héros dans le MCU la plus votée est Jean Krasinski comme Reed Richards. Rappelons-nous : l’interprète a déjà flirté avec merveille quand il a participé au casting pour être Captain America. Désormais, les adeptes de la Les quatre Fantastiques Ils ne cessent de le réclamer comme leader de cette équipe si paradigmatique pour la marque.

Un nouveau réalisateur pour Fantastic Four

Non seulement cela, Jean Krasinski s’est avéré être un cinéaste talentueux de sa franchise d’horreur intitulée Au calme, où il joue dans ces histoires qui ont été accueillies très positivement par le public, positionnant cette star hollywoodienne parmi les plus polyvalentes de l’industrie et cette caractéristique ajouterait encore plus d’adeptes parmi les fans de merveille.

Maintenant lui fandom non seulement demander que Jean Krasinski être le protagoniste de Les quatre Fantastiques, ils veulent également qu’il soit en charge de la réalisation de la bande qui n’a pas encore de distribution établie. La femme de Krasinsky Emilie Bluntest également monnaie courante dans le casting de fans, mais elle n’a pas beaucoup d’intérêt à faire partie d’un film de super-héros. Dans le passé, on lui a proposé de jouer Veuve noire avant de Scarlett Johansson et elle a dit non.

Les quatre Fantastiques C’est peut-être l’un des grands projets que Kevin Feige a pendant la phase 4 du MCU ou, peut-être, après que les héros de la marque aient conclu leurs problèmes respectifs avec lui. multivers, le concept qui traverse la plupart des franchises aujourd’hui. Les Les quatre Fantastiques peuvent être liés à des menaces de type cosmique telles que Galactus ou l’arrivée de Surfeur d’Argent à la planète Terre. faireJean Krasinski sera à l’avant de la bande? Nous ne le savons pas…

