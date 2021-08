Marvel travaille sur la nouvelle gamme de « The Avengers »

La phase 4 du MCU a déjà commencé et après quelques moments intéressants à travers sa nouvelle série sur Disney + et les prochains films sur grand écran, les fans de la franchise ont commencé à se demander à quoi ressemblera la nouvelle programmation de « The Avengers » dans cas d’avoir un cinquième versement, un problème qui semble se développer chez Marvel Studios selon son président, Kevin Feige.

Après tout, « Avengers: Endgame » présentait non seulement un avant et un après dans le MCU, mais c’était aussi le point d’adieu pour certains des membres fondateurs de ce groupe de défenseurs de la terre, comme Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). , Tony Stark (Robert Downey Jr.) ou Steve Rogers (Chris Evans).

La fin de la première saison de « Loki » nous a déjà présenté le grand méchant de la nouvelle phase du MCU via Kang le Conquérant, qui a confirmé sa participation à « Ant-Man and the Wasp: Quantumania », et est la grande portée de ce personnage (et celui de toutes ses variantes temporelles) qui pourrait nécessiter une nouvelle formation des « Avengers » pour lui faire face.

Lors d’un entretien avec CinemaBlend pour la promotion de « Shang-Chi et la légende des dix anneaux », Feige a été interrogé sur les « Avengers » et s’ils existaient toujours en tant que groupe, notant que « c’est une question qui a été abordée par l’équipe créative du MCU et avec laquelle il a affaire en ce moment ».

«Je pense qu’après Endgame et avec Tony hors du plateau et Steve Rogers, Sam Wilson est le nouveau Cap, bien sûr. Mais cela veut-il dire qu’il est un vengeur ? Et y a-t-il une équipe de base ? Et qui le dirige et le finance ? Dans une large mesure, c’est un arrière-plan qui, bien qu’il ne soit pas au premier plan de nombreux films actuels, c’est certainement un problème qui reste en arrière-plan », a déclaré Feige.

Valentina Allegra de Fontaine, personnage joué par Julia Louis-Dreyfus dans « Black Widow » et « The Falcon and the Winter Soldier » semble constituer sa propre équipe, qui comprend déjà John Walker (Wyatt Russell) et Yelena Belova (Florence Pugh ). Peut-être que bien que les Avengers en tant que tels n’existent pas, la nouvelle gamme de héros du MCU tels que Shang-Chi pourrait servir de nouveaux « défenseurs de la terre » dans le futur de la franchise.