Marvel : Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield reviendraient dans Spider-Man plus tôt qu’on ne l’imaginait

Alors qu’on croyait qu’ils allaient faire une pause, les acteurs reprendraient leurs rôles cette année après le succès de No Way Home.

©Photos SonyMarvel : Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield reviendraient dans Spider-Man plus tôt qu’on ne l’imaginait.

le Univers cinématographique Marvel a démontré une fois de plus pourquoi il s’agit de la franchise la plus réussie des dernières décennies avec la première de Spider-Man : Pas de retour à la maison à la mi-décembre 2021. C’était le film le plus attendu de l’année en raison des innombrables rumeurs apparues lors de son tournage et a finalement captivé les fans, qui ont apprécié le film pour la première fois. Vers d’araignée. Le verront-ils aussi en 2022 ?

Depuis le début des enregistrements, divers portails internet ont signalé les ajouts de Tobey Maguire et Andrew Garfieldet bien qu’ils aient été chargés de le démentir, le jour de la sortie du film, il a été confirmé qu’ils reprenaient leurs rôles de Peter Parker et rejoignaient celui de Tom Holland. La fureur était telle que les fans ont explosé au box-office et ont trouvé une surprise annoncée auparavant sur les réseaux.

+Les acteurs reviennent-ils cette année ?

Dans la résolution du long métrage, Doctor Strange a jeté un sort et renvoyé chacun des Spideys dans leurs univers respectifs, mais récemment, d’autres rumeurs ont émergé qui ont assuré un retour pour les futurs projets du MCU. Plus d’une fois, il a été commenté la possibilité de voir Miles Morales dans la franchise, jusqu’à une ligne dans Pas de retour à la maison parle de lui, ces questions ont donc été adressées directement aux responsables de Spider-Man : Actross the Spider-Verse (première partie).

Phil Seigneur et Christophe Miller a récemment parlé avec Variété sur la suite du film d’animation de 2018 et ils ont été interrogés sur la possibilité que Hollande, Maguire et Garfield avoir un caméo : « Tout est possible dans le multivers », étaient les mots choisis en réponse. Considérant que le multivers a déjà été installé dans le MCU et la bonne relation entre Disney et Sony, il est possible qu’à un moment donné, il y ait un nouveau croisement entre les personnages.

Spider-Man : à travers le Spider-Verse (première partie) sortira en salles le 7 octobre 2022 et les commentaires des réalisateurs ne font que générer plus d’enthousiasme chez les fans. Auparavant dans L’après-fête, Meunier avait assuré : « C’est une suite très ambitieuse, car nous ne voulions pas simplement refaire la même chose »et les apparitions des versions des trois Peter Parker ne feraient que relever un pari qui a déjà remporté un Oscar en 2019.

