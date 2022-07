Marvel : Tom Holland sera-t-il à nouveau Spider-Man dans une nouvelle trilogie ?

merveille

La nouvelle trilogie Spider-Man est un fait, mais on ignore encore si Tom Holland en sera le protagoniste. Savoir pourquoi.

©IMDBTom Holland n’a toujours pas renouvelé son contrat

Avec la première de Spider-Man : Pas de retour à la maison, merveille a trouvé le nouveau personnage principal de sa phase quatre. Ce film, sorti en 2021, a été l’un des plus gros succès au monde et, aujourd’hui, reste l’un des préférés des téléspectateurs. La troisième bande Tom Holland Solo donnant vie à ce personnage faisait fureur et le consacrait comme l’un des super-héros préférés de la franchise.

A tel point que, vu le grand succès de Spider-Man : Pas de retour à la maisonle nouveau partenariat entre merveille Oui Sony continuer à produire des films du super arachnide était quelque chose à prévoir. Bien sûr, pour ce faire, le souhait des deux sociétés est que Tom Holland est remis devant ce caractère. Et, sans aucun doute, c’est quelque chose qui a enchanté les fans de l’acteur, qui veulent le revoir dans son costume rouge.

En fait, l’année dernière et après Pas de retour à la maison, il a même été supposé que le renouvellement du contrat de Holland était déjà confirmé et que Spider-Man 4 en était aux premiers stades de développement. Cependant, il a été révélé récemment que L’avenir de Tom Holland en tant que Peter Parker reste incertain. Eh bien, bien que sa continuation n’ait jamais été officialisée, elle avait déjà été prise pour acquise, mais maintenant le rôle principal de l’acteur est en danger.

C’est parce que, comme l’a confirmé l’initié Jeff Sneider de Le chevilleur, Tom Holland n’a pas encore signé de nouveau contrat avec Marvel ou Sony pour continuer à jouer à Spider-Man. « Bien qu’il y ait des plans en cours pour une autre trilogie Spidey avec Tom Holland, je ne pense pas qu’il ait encore signé un accord, donc ces plans restent non officiels pour le moment.« , étaient ses mots exacts.

De plus, actuellement Tom Holland Il tourne une nouvelle série pour Apple TV à New York et, d’après ce que l’acteur lui-même a avoué, ce sera son dernier travail au moins pendant un certain temps. C’est pourquoi, pour le moment, rien n’est confirmé sur le travail de l’acteur britannique dans merveille et quel sera son avenir. Mais, s’il revenait dans la franchise, il était déjà considéré comme le nouveau visage phare du studio.

