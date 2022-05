Marvel : synopsis Echo et première image officielle de la série

Disney+

Echo suit les alternances dans la vie de Maya Lopez, jouée par Alaqua Cox, après les événements intenses qui se sont déroulés dans la série Hawkeye.

maya lopezaussi connu sous le nom Chassèrenta agi comme un méchant pendant la série de Disney+ oeil de faucon où il a cherché à se venger du justicier Ronin, qui était autrefois le masque que Clint Barton a décidé de porter pour punir sans pitié les criminels et plus tard utilisé par Kate Bishop dans sa quête de justice. Les événements ont conduit à Chassèrent découvrir la vérité sur la mort de son père et se venger du responsable : le Caïd.

Echo retournera maintenant au Univers cinématographique Marvel avec sa propre série télévisée et a déjà un synopsis : « L’histoire d’origine d’Echo revisite Maya Lopez, dont le comportement impitoyable à New York la rattrape dans sa ville natale. Il doit affronter son passé, renouer avec ses racines amérindiennes et embrasser le sens de la famille et de la communauté s’il espère un jour passer à autre chose. ».

Sûrement le programme, qui atteindra la plate-forme Disney+, montrera quelque chose de plus des capacités physiques montrées par le personnage en charge d’Alaqua Cox, qui est sourd et n’a pas non plus de jambe, mais pour cela, elle n’en est pas moins dangereuse. sous-estimer Chassèrent Cela pourrait signifier la différence entre la vie et la mort. Ce serait précisément flirter avec le second, de la même manière que le Kingpin l’a fait.

Chassèrent va venir a Disney+ seulement en 2023 et les différents épisodes du show seront réalisés par deux cinéastes : Sydney Freeland et Catriona McKenzie. Kevin Feige poursuit sa croisade pour l’inclusion dans le Univers cinématographique Marvel qui jusqu’à présent a ajouté des personnages gays, des héros afro-américains et orientaux en tête d’affiche de leurs propres projets, et Alaqua Cox dans Chassèrent. C’est vraiment admirable que merveille être une maison pour tout le monde!

L’émission télévisée mettra en vedette Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene et Zahn McClarnon. Beaucoup espèrent que Maya López aura une revanche contre le Kingpin, bien sûr, on soupçonne que le personnage en charge de Vincent D’Onofrio toujours en vie. Oui Casse-cou? cox charlie pourrait également faire partie de ce casting. fairemerveille va nous surprendre ?

