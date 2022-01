Marvel supprime deux émissions Disney + de sa prochaine liste

Il y a quelques jours, le site Web japonais de Marvel a fait sensation en révélant deux ajouts aux versions connues de Marvel/Disney+ prévues en 2022 sous la forme de Et qu’est-ce qui se passerait si…? Saison 2 et Invasion secrète. Cependant, le site Web a maintenant remplacé les images de la programmation de l’année et supprimé ces deux émissions de la liste, ainsi que réorganisé les émissions et les films restants en un groupe de films et un groupe de télévision. La mise en page précédente de la page semblait montrer l’ordre exact dans lequel l’ardoise de Marvel serait publiée au cours de l’année à venir, avec des films et des émissions Disney + entrecoupés dans une liste continue.







Ce n’est en aucun cas une confirmation que l’une ou l’autre des séries n’arrivera pas cette année, mais pourrait être soit une décision prudente de Marvel au cas où des problèmes surviendraient dans la production de l’une ou l’autre des émissions, soit une tentative de garder leur sortie secrète, bien qu’il soit un peu tard pour cela maintenant. Quelle que soit la raison du changement, ces deux séries arriveront sur Disney + dans un avenir relativement proche.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? a sorti sa première saison en 2021 en tant que première série animée du MCU et qui, dès le départ, semblait être une collection d’histoires à épisode unique se déroulant dans d’autres univers et réalités, avec des versions alternatives de personnages et de moments bien connus de l’univers Marvel . En fin de compte, la série n’était pas aussi singulière qu’on le croyait au départ et avait une histoire plus longue à raconter, avec une énorme finale Marvel. Cette finale a créé les Guardians of The Multiverse, un groupe qui devrait passer à la deuxième saison.

Invasion secrète est sur le point d’être un grand spectacle Marvel, mettant en vedette Nick Fury de Samuel L. Jackson alors qu’il revient enfin au premier plan de l’histoire de Marvel après plusieurs années dans l’ombre. Avec la série supposée avoir des liens avec Capitaine Marvel et donc la suite à venir Les Merveilles. Avec Emilia Clarke faisant ses débuts au MCU, le retour de Ben Mendelsohn en tant que Skrull Talos et Cobie Smulders reprenant son rôle de Maria Hill, il y a beaucoup à déballer dans la série et de nombreux impacts potentiels sur l’avenir du MCU à emporter.





Marvel est connu pour tenir ses cartes près de sa poitrine en ce qui concerne ses projets à venir. Les Quatre Fantastiques ont été taquinés dans une nouvelle bande-annonce de la phase quatre du MCU au début de l’année dernière, mais depuis lors, ils sont en silence radio. La remorque pour Chevalier de la lune est arrivé la semaine dernière, confirmant que la série est la prochaine version de Marvel, arrivant sur Disney + fin mars, un peu plus d’un mois avant Doctor Strange dans le multivers de la folie sort en salles début mai.

D’après la mise en page précédente du site Marvel Japan, on pense que She-Hulk, je suis Groot et le maintenant supprimé Et qu’est-ce qui se passerait si…? Saison 2, devraient chuter entre le Docteur étrange suite et Thor : Amour et tonnerre en juillet avec Mme Merveille et Invasion secrète ayant été répertorié pour la première avant le retour de novembre à Wakanda en Panthère noire : Wakanda pour toujours. Pas sur la liste sous aucune forme, mais devrait venir à Disney + en décembre est le Gardiens de la Galaxie spécial vacances pour boucler l’année. Que ce soit maintenant ainsi que l’ardoise Marvel se déroule après le changement de site, nous ne pouvons qu’attendre et le découvrir alors que Marvel ajoute de nouvelles dates de sortie au reste de ses émissions à venir.





Et qu’est-ce qui se passerait si…? La saison 2 tire plus de Marvel Phase 4, montrant de nouveaux mondes et de nouveaux héros Et si… ? a mis en place un dernier épisode épique alors que The Watcher prend les choses en main, et AC Bradley a discuté de la façon dont tout cela mène à «une résolution».

