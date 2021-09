Marvel Studios sort 5 films en 2023, établissant un nouveau record MCU

Marvel Studios a annoncé sa liste complète, y compris les dates de sortie de tous ses films à venir jusqu’en 2024. Cinq énormes films MCU sortiront sur les écrans rien qu’en 2023. Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie et Les Gardiens de la Galaxie : Vol. 3ont été annoncés, mais cela laisse trois suppositions pour se frotter les mains, à la manière de M. Miyagi, en prévision. Que vont-ils être ? Voici l’ardoise complète de Marvel Studios qui a été révélée jusqu’à présent.

Éternels – 5 novembre 2021

Les Éternels sont une race fictive de l’humanité apparaissant dans les bandes dessinées américaines publiées par Marvel Comics. Ils sont décrits comme une ramification du processus évolutif qui a créé la vie sensible sur Terre. Les instigateurs originaux de ce processus, les extraterrestres célestes, avaient l’intention de Éternels être les défenseurs de la Terre, ce qui conduit à l’inévitabilité de la guerre contre leurs homologues destructeurs, les Déviants. Les Éternels ont été créés par Jack Kirby et ont fait leur première apparition dans The Éternels#1 (juillet 1976).

Éternels met en vedette un casting comprenant Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek et Angelina Jolie. Le prochain film a été réalisé par Chloé Zhao, qui a également écrit le scénario avec Patrick Burleigh, Ryan Firpo et Kaz Firpo.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison – 17 décembre 2021

Pour la première fois dans l’histoire cinématographique de Spider-Man, notre sympathique héros de quartier est démasqué et n’est plus en mesure de séparer sa vie normale de l’enjeu majeur d’être un super-héros. Lorsqu’il demande de l’aide au docteur Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, l’obligeant à découvrir ce que signifie vraiment être Spider-Man.

Les Spider-Man : Pas de chemin à la maison le casting comprend Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Alfred Molina, Willem Dafoe, JK Simmons, Jamie Foxx, JB Smoove, Hannibal Buress, Jacob Batalon et Marisa Tomei. Jon Watts dirige avec Chris McKenna et Erik Sommers partageant les tâches d’écriture.

Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022

Après les événements de Avengers : Fin de partie, le Dr Stephen Strange poursuit ses recherches sur la pierre du temps. Mais un vieil ami devenu ennemi cherche à détruire tous les sorciers sur Terre, perturbant le plan de Strange et le poussant également à déclencher un mal indicible.

Les Docteur Strange dans le multivers de la folie Le casting comprend Benedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange, aux côtés d’Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor et Xochitl Gomez. Le film est réalisé par Sam Raimi à partir d’un scénario écrit par Jade Bartlett et Michael Waldron.

Thor : Amour et Tonnerre – 6 mai 2022

Le film est la suite de Thor, Thor: Le Monde des Ténèbres, Thor : Ragnarok, et Avengers : Fin de partie. Thor : Amour et Tonnerre est le vingt-neuvième film de l’univers cinématographique Marvel et le sixième film de la phase quatre.

Chris Hemsworth incarne Thor, aux côtés de Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum et Vin Diesel. Le film est réalisé par Taika Waititi, qui a co-écrit le scénario avec Jennifer Kaytin Robinson.

Panthère noire : Wakanda pour toujours – 8 juillet 2022

Tandis que le Panthère noire : Wakanda pour toujours l’intrigue est secrète, le film sert de suite à Panthère noire. Il met en vedette Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett et Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams. Le film est réalisé par Ryan Coogler, qui a co-écrit le scénario avec Joe Robert Cole.

Les Merveilles – 11 novembre 2022

Les Merveilles mettra en vedette Brie Larson revenant au rôle de Captain Marvel/Carol Danvers. Dans le film, elle sera rejointe par Teyonah Parris, qui a été présentée pour la première fois en tant qu’adulte Monica Rambeau dans Marvel Studios ‘ WandaVision, avec Iman Vellani, qui apparaîtra comme Mme Marvel dans la prochaine série Disney+ du même nom.

Le casting comprendra également Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, Park Seo-joon et Jude Law dans le rôle de Yon-Rogg. Le film est réalisé par Nia DaCosta d’après un scénario de Megan McDonnell.

Ant-Man et la Guêpe Quntumanie – 17 février 2023

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie est une suite de L’homme fourmi, Ant-Man et la Guêpe, et Avengers : Fin de partie. C’est le trente-deuxième film de l’univers cinématographique Marvel et le neuvième film de la phase quatre. Le film met en vedette Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang et Evangeline Lilly dans le rôle de Hope van Dyne, aux côtés de Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton et Jonathan Majors. Le film est réalisé par Peyton Reed d’après un scénario de Jeff Loveness.

Les Gardiens de la Galaxie : Vol 3 – 5 mai 2023

Tandis que le Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 l’intrigue est encore inconnue, nous savons que le scénariste / réalisateur James Gunn dit que cela mettra fin à la trilogie. Nous verrons Chris Pratt revenir en tant que Star-Lord, Dave Bautista en Drax, Karen Gillan en Nébuleuse, Bradley Cooper en Rocket, Vin Diesel en Groot et Pom Klementieff en Mantis. Après les événements de Avengers : Fin de partie, nous reverrons également Zoe Saldana dans le rôle de Gamora. Regardez tous ces films à remplir ! Pour quel film utilisez-vous vos super pouvoirs de conjuration ? Vous pouvez consulter la liste complète, qui comprend deux autres films en suspens en 2023, avec des spéculations folles sur ce qu’ils sont.

