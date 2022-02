Marvel Studios révèle le synopsis officiel de « Doctor Strange dans le multivers de la folie »

Studios Marvel a enfin dévoilé le synopsis de son prochain film à paraître » Doctor Strange dans le multivers de la folie ». La bande qui continue avec les événements vus au box-office « Spider-Man : Pas de retour à la maison »va déchaîner le Multivers comme on ne l’a jamais vu auparavant, au-delà de tout sortilège mal ficelé, qui mettra Strange au milieu d’un voyage inconnu, car comme il le dit justement dans la première bande-annonce du film, »c’est un concept sur lequel nous savons terriblement peu de choses.

Diverses théories sont celles qui ont émergé des fans, car en ouvrant la porte au multivers, et ce qui a déjà été vu dans le précédent film Spider-Man avec le retour de Tobey Maguire Oui Andrew Garfielddivers personnages d’autres films Marvel classiques devraient apparaître.

Le synopsis comprend les éléments suivants :

« Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel Studios, le MCU déverrouille le multivers et repousse ses limites plus loin que jamais. Voyagez dans l’inconnu avec le docteur Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. »

Selon les fuites, Multiverse of Madness ne fera pas que ramener les protagonistes de la série Marvel de Disney+comme Wanda Maximoff ou Loki, mais présentera également la nouvelle héroïne du Univers cinématographique MarvelAmérique Chávez. De plus, il réunira plusieurs personnages des anciennes franchises Marvel, comme les X-Men, Daredevil, Spider-Man et même une nouvelle équipe de Avengers d’un autre monde, ainsi que les Fantastic Four.

Bien que rien de tout cela n’ait été confirmé, le synopsis confirme bien que l’aide « d’alliés mystiques à la fois anciens et nouveaux » sera nécessaire, donnant ainsi un peu d’espoir à tous ceux qui espèrent voir apparaître de vieux visages à l’avenir sur grand écran. .

Nous devrons attendre le 5 mai prochain de cette année, où nous pourrons voir « Doctor Strange dans le multivers de la folie » dans les salles.

« Le multivers est un concept dont nous savons terriblement peu de choses. » Regardez le teaser officiel de Doctor Strange de Marvel Studios dans le multivers de la folie. Uniquement en salles le 6 mai. pic.twitter.com/gFJa6yZhuN – Docteur Strange (@DrStrange)

22 décembre 2021