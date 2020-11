Marvel Studios révèle la date de sortie de WandaVision

Si vous avez plus envie d’histoires de super-héros, vous aimerez connaître la date de sortie finale de WandaVision.

Initialement, Falcon and the Winter Soldier devait être la première série de l’univers Marvel à débarquer sur Disney Plus. Mais en raison du coronavirus, il a été retardé, rendant hommage à l’histoire d’amour entre la sorcière écarlate et Vision. Ce novembre était censé être le mois de ses débuts, mais encore une fois, le Covid a fait une apparition. Heureusement, nous connaissons déjà le nouveau Date de sortie de WandaVision, et nous n’aurons pas à attendre longtemps.

Une nouvelle ère arrive. Marvel Studios ‘ @WandaVision, une série originale, est diffusée le 15 janvier sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/jx8cnmdZDT – Divertissement Marvel (@Marvel) 12 novembre 2020

Bien que nous ayons profité de quelques avant-premières, on ne sait pas encore grand chose sur cette série. Les événements continueront-ils après Avengers: Endgame? Cela aura-t-il lieu avant? Est-ce que ce sera un pot de Wanda? Il y a beaucoup de questions sans réponse, mais au moins une d’entre elles à laquelle nous pouvons déjà répondre. Son lancement sur la plateforme de streaming est prévu le 15 janvier 2021.

Ainsi, dans seulement deux mois, nous pourrons sortir de tout doute et voir comment cette production affecte la phase 4 de Marvel ainsi que son univers. L’intrigue est un mystère, mais il semble qu’elle se déroulera à des moments différents, tous affichés au format Sitcom. Même une partie des images a été tournée avec un public en direct.

Comment pourrait-il en être autrement, Elizabeth Olsen et Paul Bettany reviennent dans leurs rôles de Scarlet Witch and Vision. À eux, nous devons ajouter Kat Dennings et Randall Park qui reviennent en tant que Darcy Lewis et Jimmy Woo de la franchise Thor. D’autre part Monica Rambeau, joue la version adulte de la fille vue dans Captain Marvel.

Nous verrons si la série de l’univers Marvel dans Disney Plus démarre du bon pied, et si elle parvient à reproduire le succès de The Mandalorian.

Allons-y!