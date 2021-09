Marvel Studios prévoit de sortir cinq films en 2023

Avec le lancement officiel de la phase 4 de la franchise, Marvel Studios a dévoilé au public ses projets de sorties en salles prévues jusqu’en 2024, présentant un calendrier ambitieux pour 2023 avec un total de cinq films, dont les suites attendues d’Ant-Man et des Gardiens de la Galaxie. .

À l’exception de l’année 2020, Marvel Studios avait maintenu un rythme de trois films par an depuis 2017, étant la deuxième fois qu’il augmentait son calendrier de premières sur grand écran, depuis cette année, après l’arrivée de « Black Widow » et » Shang-Chi » au cinéma, les premières de « Eternals » et « Spider-Man: No Way Home » sont toujours en attente.

Bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle, il est supposé que l’agenda de Marvel Studios pour l’année 2023 pourrait inclure le redémarrage de « Blade » avec Mahershala Ali et le troisième volet attendu de « Deadpool », qui a été annoncé comme le premier film. -évalué pour être pleinement intégré dans le MCU, avec le retour de Ryan Reynolds en tant que leader et producteur.

Le calendrier des sorties comprend également celles qui sont prévues pour 2022, telles que « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », « Thor : Love and Thunder », « Black Panther : Wakanda Forever » et « The Marvels », la suite de le film 2019 « Capitaine Marvel ».

Tandis que « Ant-Man and the Wasp: Quantumania » mettra en scène le retour de Paul Rudd et Evangeline Lilly dans la franchise, face à Jonathan Majors dans le rôle de « Kang, le conquérant du futur », « Guardians of the Galaxy Vol. 3 ». « Comprendra le retour triomphal de James Gunn dans l’univers Marvel, clôturant l’histoire de ce groupe particulier de hors-la-loi de l’espace.

Lors d’une conversation avec Rotten Tomatoes sur l’état actuel du MCU, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a noté que la phase quatre consistait à poursuivre la franchise de nouvelles manières tout en établissant de nouveaux débuts, et que même les films qui semblent concluants dans Ils marquent en fait le début de quelque chose de nouveau pour leurs personnages, laissant derrière eux ce qui a été établi dans la « Infinity Saga ».