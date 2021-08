Marvel Studios présente la nouvelle bande-annonce de The Eternals

Richard Madden, Salma Hayek et Angelina Jolie décident enfin de sauver l’univers dans le dernier trailer de The Eternals.

Bien que Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux doivent d’abord nous atteindre, nous ne pouvons pas oublier que la race des immortels du MCU est également en route. Mais pourquoi n’avons-nous pas connu son existence jusqu’à présent ? Le bande-annonce pour Les Éternels nous efface quelques doutes.

La prochaine phase de l’univers Marvel est déjà en train de s’installer. Le film Black Widow ainsi que la série Wandavision, Falcon et surtout Loki, ont jeté les bases de ce qui nous attend dans les années à venir. Et malgré le fait que la barre soit très haute, les choses ne s’annoncent pas mal du tout.

En fait, dans seulement trois mois, nous aurons l’occasion de voir comment se passe l’étude des arts martiaux, et nous rencontrerons une race d’immortels qui sont parmi nous depuis des millénaires. Et bien sûr, avec des êtres aussi puissants vivant parmi les humains, beaucoup d’entre nous se demandent pourquoi ils n’ont pas prêté main-forte lorsque Thanos a fait son apparition.

Eh bien, la raison est si simple, car ils ne sont pas autorisés à interférer dans le développement naturel des événements et de l’évolution humaine. Bien sûr, à moins que la menace à laquelle ils sont confrontés ne soit les Deviants, des êtres monstrueux créés à égalité avec The Eternals et avec un niveau de puissance qui rivalise avec le leur.

Pour raconter une histoire d’une telle ampleur qui s’étendra sans aucun doute sur des milliers voire des millions d’années, Marvel Studios a décidé de miser sur la récente oscarisée Chloé Zhao, pour prendre les rênes du projet. Avec elle, nous avons des acteurs bien connus comme Richard Madden, Gemma Chan, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Ma Dong-seok et Lia McHugh.

Il est également très possible que nous ayons une sorte de camée d’un personnage bien connu, bien que cela n’ait pas encore été confirmé. Ce qui est certain, c’est qu’après la première de The Eternals, l’univers Marvel s’étendra considérablement. Mais cela, nous le saurons dès le 5 novembre.

