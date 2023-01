Marvel Studios prépare une série de Strange Academy pour Disney+ avec Benedict Wong

Après avoir été un personnage préféré des fans de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel, Sorcerer Supreme Wong obtient enfin sa propre série Disney +. Selon les rumeurs, Studios Marvel travaille sur « Strange Academy », une émission basée sur l’école fictive qui apparaît dans les bandes dessinées Marvel.

Bien que rien de tout cela n’ait encore été confirmé, la série Disney+ sera l’une des productions les plus importantes de l’histoire avant d’atteindre »Avengers : la dynastie Kang », mettant davantage l’accent sur les aspects surnaturels au sein du MCU.

L’acteur Benoît Wong jouera dans »Strange Academy » comme Wong, avec xochitl gomez de retour avec son rôle d’America Chavez et Zelma Stanto avec un personnage qui sera introduit dans la prochaine série de »Ironheart ».

Créée par Skottie Young et l’artiste Humberto Ramos, Strange Academy est une école fictive fondée par le docteur Strange pour former des jeunes dotés de capacités magiques pour manier efficacement la sorcellerie. L’école est apparue pour la première fois dans la bande dessinée »Strange Academy #1 ».

Pour le moment, Marvel Studios n’a pas introduit de version de la Strange Academy dans le MCU, mais à la fin de » Doctor Strange in the Multiverse of Madness », nous avons vu America Chavez apprendre à conjurer la magie de base avec Kamar Taj, de sorte que cela pourrait être une indication que l’académie existera à l’avenir.

Après ses débuts dans la phase 3, Wong a continué à avoir une plus grande présence dans la phase 4 du MCU, amenant de nombreux fans de Marvel à se référer à la phase précédente comme « Phase Wong ». Le rôle récurrent de Wong dans « She-Hulk: Attorney at Law » a été particulièrement bien accueilli par les fans, incitant beaucoup à faire campagne en ligne pour que Marvel donne à Wong son propre spin-off.

Benedict Wong lui-même a déclaré qu’il était ouvert à l’idée de jouer dans une série mettant en vedette Wong. « Vous savez, beaucoup de gens ont dit ça », a déclaré l’acteur. « Ouais, je pourrais certainement trouver des idées. Mais bon, ce n’est pas à moi de pousser ça. Je veux dire, écoutez, j’adore jouer ce rôle, et je pense qu’il y a beaucoup plus de possibilités dans lesquelles nous pourrions entrer avec une série. »

La confirmation officielle de Marvel Studios manque toujours pour voir si » Strange Academy » arrivera à Disney + à l’avenir.