Marvel Studios et Sony ont-ils prolongé leur contrat Spider-Man?

Marvel Studios et Sony Pictures auraient prolongé leur Homme araignée traiter. Les deux studios ont beaucoup à faire pour Peter Parker de Tom Holland, qui comprend Spider-Man 3. La suite très attendue est en cours de tournage dans la région d’Atlanta et d’après les rumeurs officielles de casting et de casting, il semble que ce sera un projet central pour les deux studios à mesure qu’ils avancent. L’univers cinématographique Marvel se fragmente dans ce qui semble être un million de directions coexistantes différentes, tandis que Sony met en place ce que l’on pense être une action en direct Spider-Verse

Selon un nouveau rapport, Marvel Studios et Sony auraient pu prolonger leur accord, qui ne contenait à l’origine qu’un seul autre film MCU pour Tom Holland. Cependant, on pense maintenant que le jeune acteur apparaîtra dans d’autres films MCU. Quant à savoir ce que pourraient être ces futurs films, cela n’est pas clair pour le moment, bien qu’il y ait beaucoup d’endroits où le personnage se présente, y compris même des émissions Disney +.

À l’été 2019, il semblait que l’accord entre Sony Pictures et Marvel Studios s’était détérioré. Marvel Studios aurait voulu faire tout l’avenir Homme araignée projette une répartition 50-50, mais Sony n’aurait apparemment pas été dans l’idée. Pendant quelques mois, il semblait que Tom Holland n’apparaîtrait dans aucun futur projet MCU ou n’aurait aucun des personnages de Marvel Studios avec lui dans de futurs projets. Heureusement, les deux studios ont pu parvenir à un accord qui a ramené Kevin Feige en tant que producteur sur Spider-Man 3 et a permis à Holland d’apparaître dans un autre projet MCU.

En septembre 2019, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré: « Je suis ravi que le voyage de Spidey dans le MCU se poursuive, et moi et nous tous à Marvel Studios sommes très heureux que nous continuions à y travailler. » Feige a déclaré: « Spider-Man est une icône et un héros puissants dont l’histoire traverse tous les âges et tous les publics du monde entier. Il se trouve également qu’il est le seul héros doté de la superpuissance pour traverser les univers cinématographiques, alors que Sony continue de développer le leur. Spidey-verset on ne sait jamais quelles surprises l’avenir pourrait nous réserver. » Ce nouveau rapport pourrait faire référence aux « surprises » susmentionnées dont Feige a parlé il y a plus d’un an.

Les détails officiels de l’accord n’ont jamais été rendus publics, ce qui rend ce dernier rapport d’extension d’accord si intéressant. Les deux studios ont été en mesure de garder un œil sur leurs accords commerciaux, ainsi que sur l’intrigue du prochain Spider-Man 3, bien que Sony ait eu une fuite de données massive il y a quelques années. Pour le moment, nous allons devoir voir comment se dérouleront les futurs films lorsqu’il s’agira d’inclure Peter Parker de Tom Holland, bien qu’il semble que Sony ait beaucoup de projets, qui pourraient même inclure les futurs personnages de MCU. Le rapport sur le nouvel accord nous vient du podcast DisInsider.

