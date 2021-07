San Diego cette année [email protected] manquera malheureusement deux grands studios de l’événement numérique. Malheureusement, les studios Marvel de Disney et Warner Bros.’ Les films de DC ont décidé de ne pas participer au programme de ce mois-ci [email protected] festivités, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de nouvelles mises à jour concernant l’un de leurs projets à venir.

Cette nouvelle est une surprise assez décevante, car les deux grands studios du jeu de bande dessinée ont plusieurs projets de tentes à l’horizon. Marvel Studios, dont la phase 4 a été repoussée à plusieurs reprises au milieu de la situation mondiale actuelle, a des goûts de Eternals, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Doctor Strange dans le multivers de la folie, Thor: Love and Thunder et beaucoup, beaucoup d’autres à l’horizon du MCU, et sans aucun doute les fans sont plus impatients que jamais de voir plus de ce que le géant du film de bande dessinée a en réserve.

Quant à Warner Bros.’ DC, ce sera la troisième année consécutive qu’ils seront absents de Comic Con. La dernière fois qu’ils ont fait une apparition à l’événement de San Diego remonte à 2018, avec Gal Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins offrant un aperçu de leur suite de super-héros. Wonder Woman 1984. Ils ont aussi plusieurs grands films à venir, y compris les goûts de Adam noir avec Dwayne « The Rock » Johnson, le Aquaman suite Aquaman et le Royaume Perdu, The Batman, Shazam ! Fury of the Gods, le mystérieux de JJ Abrams Superman projet, et Le flash, qui ramènera Michael Keaton dans le rôle du Caped Crusader.

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles cependant, car nous pouvons encore voir quelque chose des titres Marvel de Sony, y compris des goûts Venom : qu’il y ait un carnage et Morbius. Homme araignée suite Spider-Man : Pas de chemin à la maison est un peu plus compliqué, mais ne retenez pas votre souffle en attendant l’arrivée du web-slinger préféré de tout le monde, car cela pourrait s’avérer fatal.

DC offrira quelques tranches de divertissement sur le petit écran à San Diego [email protected], avec la participation de la série télévisée DC’s Legends of Tomorrow de Warner Bros., ainsi que la division DC Publishing, qui sera également présente à l’événement.

Malheureusement, cela pourrait être ainsi à partir de maintenant jusqu’à ce que les films de bandes dessinées prennent fin et soient remplacés par, disons, des westerns, car Warner Bros. et Marvel Studios ont maintenant leurs propres moyens de commercialiser leurs projets respectifs. . Le premier a son DC FanDome, qui doit avoir lieu le 16 octobre, qui comprenait l’année dernière des panneaux moulés pour Black Adam, WW1984 et Justice League : The Snyder Cut. Ce dernier a quant à lui profité pleinement de ses journées des investisseurs, les utilisant pour lancer toutes sortes d’annonces et de teasers qui plaisent à la foule.

San Diego [email protected] est prévue du 23 au 25 juillet. L’édition en direct du San Diego Comic-Con aura lieu du 26 au 28 novembre, et nous devrons simplement attendre et voir si Marvel Studios ou Warner Bros. sont impliqués. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.

