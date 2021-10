Marvel Studios envisagerait la production d’Anime

Marvel Studios est officiellement entré dans le domaine de l’animation à travers la série d’anthologies « What If …? » qui rassemble des scénarios alternatifs dans des événements importants de la saga à travers le multivers. De nouvelles informations suggèrent que la société cherche maintenant à augmenter les enjeux de ses offres narratives.

Selon un nouveau rapport de The Cosmic Circus, une nouvelle liste d’emplois a été remplie dans les rangs de Marvel Studios qui suggère la possibilité d’un nouveau projet au format anime, car il nécessite un animateur capable de recréer ce style.

Au début de ce mois, une offre d’emploi pour un concepteur 2D/3D a été présentée sur le site Web de Disney Careers, notant parmi ses exigences de base que le candidat doit avoir « de solides connaissances en animation 2D et avoir une familiarité » avec le style traité dans la série animée, quelque chose qui a attiré l’attention des fans du MCU.

Après l’incursion dans l’anime avec la franchise Star Wars dans l’anthologie animée « Visions », il ne serait pas surprenant que Disney cherche à capitaliser sur la popularité de ce style d’animation parmi les fans de MCU dans un avenir proche, un scénario qui ne serait pas Entièrement téléchargé par le producteur Brad Winderbaum lors d’une récente discussion avec Comicbook.com sur l’avenir de Marvel à travers l’animation.

Winderbaum a souligné que l’animation représentait la manière la plus pure d’interpréter l’imagination, car elle n’était soumise à aucune règle spécifique, donc son propre système de règles devait être créé dans chaque projet dans lequel l’animation est principalement impliquée.

« Dans une animation, vous travaillez avec cette toile vierge où tout ce que vous voulez peut être accompli. Et si vous pouvez le concevoir, vous pouvez le faire. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire », a déclaré Winderbaum. Actuellement, la première saison de « Marvel’s What If …? » est maintenant disponible via Disney +.