Marvel Studios dévoile ses séries les plus regardées sur Disney+

La série Marvel a fait fureur en 2021, mais il y en a une qui a été reconnue comme la plus choisie par les fans. Regardez ce que c’est !

© Studios MarvelMarvel Studios dévoile ses séries les plus regardées sur Disney+.

Le Univers cinématographique Marvel s’est positionné comme la franchise la plus importante aujourd’hui avec de multiples sorties sur grand écran de 2008 à nos jours. Le phénomène a également conduit à la création de diverses séries télévisées sur le service de streaming. Disney+qui ont été accueillis positivement par les fans. Il y en a un qui était le favori au dessus des autres.

Après une année 2020 sans premières, en raison de la pandémie de coronavirus, l’année suivante a commencé rapidement avec WandaVision, centré sur la vie de Wanda après les événements d’Avengers : Endgame. De même, au fil des mois, Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Et si…?, Hawkeye Oui Chevalier de la lune, l’émission la plus récente à avoir été diffusée sur la plateforme. Ils arriveront bientôt Mme Merveille Oui elle hulk.

+Quelle a été la série Marvel Studios la plus regardée sur Disney+ ?

Mardi dernier, les Disney Upfronts ont eu lieu, où la société a annoncé les nouvelles les plus importantes concernant l’avenir avec ses différentes marques. Là, il était présent Kévin Feigprésident de Marvel Studios, et a présenté la première bande-annonce de elle-hulk, avec sa date de sortie. De plus, il a parlé des titres sur la plateforme et a révélé que Loki est la série la plus regardée en Disney+.

Tel que rapporté par Nielsen, en collaboration avec Le journaliste hollywoodien, les 6 épisodes qui ont commencé à diffuser le 9 juin 2021 ont totalisé 5,23 milliards de minutes jouées. De cette façon, il dépasse les 4.8B de WandaVisionle 4.15B de Le faucon et le soldat de l’hiver et le 3.46B de oeil de faucon. Cependant, il est deuxième au classement général, puisque premier il est Le Mandalorien avec 8.38B.

Le spectacle mettant en vedette Tom Hiddleston, Owen Wilson et Sophia DiMartino culmine avec Sylvie, la variante de Loki, mettant fin à la vie de Celui qui reste, qui contrôlait l’Autorité de variation temporaire. Cela provoque des ramifications dans la chronologie sacrée et crée des inconvénients dans le multivers. Kevin Feige a annoncé que le tournage de la deuxième saison commencera dans les prochaines semainesmais la date de sortie n’est pas encore connue.

