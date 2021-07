Marvel Studios confirme la deuxième saison de « Loki »

Si vous avez eu la malchance d’être hanté par la conclusion largement ouverte de la finale de la saison de « Loki », il y a de bonnes nouvelles. Brièvement mais précisément, Marvel Studios a confirmé après le générique de la série que le dieu du mensonge reviendrait pour une deuxième saison.

En 2019, lorsque Marvel Studios a entamé le processus de paperasserie juridique avant le début de la production de la série, divers rapports ont souligné que « Loki » avait un grand potentiel pour revenir avec plusieurs saisons au lieu d’adopter le format de la mini-série, ce qui a finalement été confirmé.

Malgré le fait que Marvel Studios n’ait encore révélé aucune information officielle sur les nouvelles aventures auxquelles Tom Hiddleston sera confronté dans un avenir proche, certains détails ont commencé à émerger ces derniers mois sous forme de rumeurs.

Fin 2020, la rumeur sur la production de la deuxième saison de « Loki » a commencé à se répandre, ce qui indiquait qu’elle commencerait la production dans le courant de 2022 (selon Murphy’s Multiverse). Le rapport indiquait que Michael Waldron, scénariste en chef de la série et en charge du scénario de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », répéterait son travail sur la série.

Waldron a récemment partagé un mot avec Murphy’s Multiverse sur la possibilité de sortir une deuxième saison de « Loki », notant qu’il avait toujours l’intention de pouvoir raconter une histoire complète qui pourrait se suffire à elle-même, mais que seul le temps dira si il a la chance de continuer avec le personnage. Une explication qui n’a pas trop bien vieilli si l’on considère la fin de cette saison.

Loki (Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) arrivent enfin au domicile de celui qui se cache derrière TVA, un homme d’apparence ordinaire que Miss Minutes appelle « Celui qui reste » (Jonathan Majors), révélant que lui et son mal les variantes scientifiques se retrouvent dans une guerre multi-universelle.

La chronologie sacrée serait en fait un moyen de garder les branches du multivers en ordre et d’empêcher ses autres variantes de redémarrer la guerre. Après que Sylvie ait renvoyé Loki à TVA, elle tue l’étranger, provoquant une dérivation incontrôlable de la ligne. Loki essaie d’expliquer la situation à Mobius, mais Mobius n’a aucune idée de qui il est. « Loki » reviendra pour sa deuxième saison.