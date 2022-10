Marvel Studios aurait pu trouver l’acteur qui incarnera Mephisto

De nouveaux rapports ont confirmé que Marvel Studios a peut-être trouvé son acteur pour jouer Mephisto, un méchant qui apparaîtra dans la prochaine série de Disney+ »coeur de pierre ». Selon des sources, Marvel vient d’embaucher Sasha Baron Cohen pour la prochaine série, les employés de l’entreprise confirmant qu’il reprendra le rôle de Mephisto.

Les fans attendaient l’arrivée du personnage après qu’il y ait eu une rumeur selon laquelle le seigneur noir de l’enfer tire les ficelles derrière chaque série Marvel sur Disney +. Beaucoup pensaient même que Mephisto apparaîtrait comme le principal méchant de » WandaVision », et beaucoup ont été déçus de voir qu’Agatha Harkness était la méchante.

La tendance s’est poursuivie, les théories des fans soupçonnant qu’il avait un rôle majeur dans » Loki », » Moon Knight », » Doctor Strange in the Multiverse of Madness », » Spider-Man: No Way Home ». ‘ et même »She-Hulk : avocate ».

Jac Schaeffer, showrunner de »WandaVision », a expliqué qu’il n’avait jamais eu l’intention d’intégrer Mephisto dans la série, car il n’avait jamais entendu le nom du démon jusqu’à ce qu’il fasse une conférence de presse sur le sujet.

« Il n’y a jamais eu d’intention consciente de ma part de créer des faux-fuyants Mephisto, parce que je ne savais pas qui était Mephisto jusqu’à ce que je commence à faire de la presse », a déclaré Schaeffer. «Il n’a jamais fait partie de nos conversations de narration. Nous avons été très clairs sur le fait que le grand mal est le deuil. Et puis le méchant à l’extérieur était Agatha. »

Il n’a pas encore été officiellement confirmé si Cohen jouera Mephisto ou apparaîtra dans » Ironheart » en tant qu’antagoniste. La série à venir se concentre sur la jeune génie de la technologie Riri Williams alors qu’elle construit sa propre version du costume d’Iron Man.Dominique Thorne apparaît comme Riri dans le prochain film »Panthère noire : Wakanda pour toujours » avant de jouer dans sa propre émission.

La série Ironheart devrait être diffusée à l’automne 2023 sur Disney +.