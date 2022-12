Marvel Studios aura un livre qui expliquera la continuité de leurs films

Alors que l’univers cinématographique de merveille Il s’est étoffé au fil des années avec divers films et séries, sa chronologie a été de plus en plus difficile à commander pour tous les fans. Cependant, Marvel Studios vient de promettre de clarifier tous vos doutes avec une nouvelle encyclopédie.

Intitulé »Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe An Official Time Line », c’est un nouveau livre écrit par Anthony Breznican, Amy Ratcliffe Oui Rebecca Théodore-Vachon, et est décrit comme « le guide définitif approuvé par le cinéaste » pour le MCU et sa chronologie.Le livre contiendra plus de détails au-delà du simple tri des films dans l’ordre.

La nouvelle encyclopédie garantit que tous les lecteurs pourront « suivre l’histoire complète du MCU, en apprendre davantage sur l’évolution de l’armure d’Iron Man, la recherche des Infinity Stones et la formation du multivers ».

Commençant par le film »Iron Man » sorti en 2008, l’univers Marvel s’est d’abord élargi avec divers films, construisant une chronologie pour chacun de ses personnages, faisant un grand bond de cinq ans avec le film »Avengers : Endgame’ ‘.

Même s’il était déjà un peu difficile ici de donner un sens aux événements des films, la finale de la saison de la série Disney+ »Loki », en plus des événements de »What If…? », a introduit le concept du multivers à la franchise, ce qui rend cette chronologie beaucoup plus difficile à suivre chronologiquement.

La phase 4 du MCU a approfondi le concept, actuellement connu sous le nom de « Saga multivers ». Après la série Disney +, « Spider-Man: No Way Home » a pu utiliser ce concept pour incorporer les différentes itérations de Spider-Man d’autres films, ramenant Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker.

De même, » Doctor Strange in the Multiverse of Madness » a exploré différents mondes et incarnations du héros titulaire. Marvel Studios veut rendre le concept encore plus grand avec leurs prochains films dont Kang le Conquérant, ayant un film qui suivra les événements de la bande dessinée »Secret Wars ».

»Avengers: The Kang Dynasty » a été annoncé au San Diego Comic-Con de cette année en juillet, ainsi que sa suite, »Avengers: Secret Wars ». Alors que le titre de »The Kang Dynasty » suggère une forte implication d’au moins une variante de Kang, les détails sur le film n’ont pas encore été révélés.