Marvel Studios annonce un aperçu de la première de «Loki» sur Disney +

Après le lancement des premières avant-premières de la série, les fans de MCU attendent avec impatience l’arrivée de «Loki», la nouvelle série Marvel Studios, au catalogue Disney +, les producteurs de la franchise ont donc décidé de surprendre leurs fans. avancement de la première prévue du vendredi 11 juin au mercredi 9 juin.

Par conséquent, désormais, les nouveaux épisodes de la série de « Marvel Studios » en streaming seront diffusés chaque semaine le mercredi, coïncidant avec le jour même de la sortie des nouvelles éditions de la bande dessinée au public, annonçant ce changement d’agenda avec une vidéo présentée par l’acteur Tom Hiddleston.

Hiddleston jouera à nouveau le dieu asgardien de la tromperie et le frère impétueux et volatile de Thor, bien qu’il soit à noter que ce Loki vient de la chronologie alternative que nous avons pu voir dans « Avengers: Endgame », qui présente le méchant fuyant après la bataille de Nueva York avec l’aide du Tesseract.

« Loki » est créé par Michael Waldon, qui a également été scénariste en chef. Les six épisodes de la série ont été réalisés par Kate Herron, connue pour son travail avec « Fan Girl » (2016) et « Rest Stop » (2014). Rejoindre Hiddleston sont Owen Wilson en tant qu’agent de TVA Mobius M. Mobius, ainsi que Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wummi Mosaku, Richard E. Grant, Sasha Lane et Erika Coleman.

Toujours sans être révélés officiellement par Marvel Studios, les premiers aperçus de « Loki » indiquent que TVE pourrait utiliser l’Asgardian comme agent spécial pour réparer les dommages causés par ses voyages dans le temps et dans l’espace. Kevin Feige, président du studio, a récemment décrit l’émission comme «un thriller criminel».

« WandaVison est probablement le niveau le plus ouvert (noir et blanc, look radio à l’ancienne) mais l’émission que nous recherchons, je pense, concerne les rebondissements créatifs pour Marvel Studios, le MCU et la télévision », a commenté Feige sur le dernière édition du IMDbrief.

«Nous n’avons pas beaucoup parlé de ‘Loki’, mais c’est intéressant, et je pense que nous l’avons appelé un ‘thriller policier’, ce à quoi vous ne pensez pas nécessairement en tant que Loki est concerné», a conclu Feige . « Loki » prépare son arrivée à Disney + pour le 9 juin.