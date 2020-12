Marvel Studios annonce le redémarrage de «  Fantastic Four  », Jon Watts dirigera

Ça arrive enfin! Marvel Studios a annoncé qu’un Les quatre Fantastiques le redémarrage est en cours et le réalisateur est un visage familier!

Depuis que les droits pour le Les quatre Fantastiques retourné à Marvel Studios, les fans savaient que ce n’était qu’une question de temps avant que la première famille de Marvel n’apparaisse dans le MCU. Maintenant, nous savons que cela se produit enfin pour de vrai! Dans une soirée pleine d’annonces de bombes, Marvel Studios a ravi les fans en annonçant que le redémarrage de Fantastic Four arrive officiellement au MCU, avec Jon Watts sur le point de diriger.

Si le nom vous semble familier, c’est parce que Jon Watts est également le directeur du prochain Spider-Man 3 (il a précédemment réalisé Spider-Man: Homecoming et Spider-Man: loin de chez soi). Compte tenu de la qualité de réception de ces deux films et de tout le battage médiatique pour Spider-Man 3, je suis plus qu’excité de voir ce que Jon Watts fait avec les Fantastic Four.

Je suis tellement excité de voir le Les quatre Fantastiques rejoignez enfin le MCU. Maintenant que CELA a été confirmé, tout ce dont nous avons besoin, ce sont des nouvelles sur les X-Men….

Eh bien, un rêve à la fois.