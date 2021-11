Marvel Studios ajoutera à sa distribution un acteur de cinéma renommé et légendaire

in

Phase quatre de merveille Les studios avancent. Après la fin de The Avengers en 2019, la société dirigée par Kevin Feige a trouvé la formule pour poursuivre ses productions. Désormais, entre les premières des différentes séries, il est également en pleine présentation de Les éternels et de nouveaux super-héros qui viendront dans la franchise pour tracer une nouvelle voie.

Tel est ainsi merveille il a été proposé de continuer à parier sur des interprètes de haut rang. Après le succès de personnalités telles que Chris Evans, Robert Downey Jr ou Scarlett Johansson, ils ne peuvent se permettre de baisser la barre pour ce qu’ils recherchent pour des artistes de renom. En effet, l’arrivée d’Angelina Jolie et Salma Hayek au casting de Les éternels c’en est une des grandes preuves.

Cependant, il s’est maintenant avéré que du MCU, ils seraient à la recherche de l’un des acteurs les plus emblématiques du cinéma d’action. Il s’agit du légendaire Arnold Schwarzenegger qui serait déjà en pourparlers avec le studio. Selon diverses informations, l’interprète avait déjà rencontré Kevin Feige lui-même pour parvenir à un accord officiel.

Apparemment, les différentes réunions ont eu lieu afin de trouver un personnage idéal pour Arnold dans merveille. Il existe de nombreuses bandes dessinées créées par Stan Lee et de nombreux rôles qui pourraient sonner pour l’acteur, mais la vérité est qu’étant un artiste de sa stature, Feige rechercherait le meilleur et le plus cohérent avec son profil. Bien sûr, il convient de noter qu’il n’y a toujours pas de confirmation officielle à ce sujet.

Ni merveille ni Schwarzenegger n’ont fait de déclarations à ce sujet et ne le feront probablement pas. Mais, si une embauche de ce type devait se concrétiser, ce serait épique, car la vérité est qu’Arnold est l’un des acteurs les plus polyvalents d’Hollywood et un rôle dans le MCU lui conviendrait parfaitement.

