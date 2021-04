Marvel Studios a plusieurs projets inopinés

Même si « Avengers: Endgame » semblait être une fin digne pour l’une des plus grandes franchises cinématographiques de la décennie, Marvel Studios poursuit toujours l’expansion de cet univers narratif grâce à l’arrivée de la première série entièrement intégrée dans le MCU dans le catalogue de Disney +.

En plus de ces séries, Marvel Studios est en préparation pour les prochaines sorties de films tels que « Black Widow », « Shang Chi and the Legend of the Ten Rings », « Eternals », et quelques autres encore en production comme « Thor: Love and Thunder » pour la suite de Doctor Strange. Et il semble que la liste ne s’arrête pas là.

La phase 4 du MCU promet de grands ajustements pour cet univers cinématographique. Comme dans le cas de « Black Panther 2 » qui montrera le royaume de Wakanda après la perte de son roi T’Challa, qui était joué par Chadwick Boseman, dont Kevin Feige a très clairement fait savoir qu’il ne sera pas usurpé.

Suite à la confirmation de « Blade », « Fantastic 4 » et « Guardians of the Galaxy vol. 3 « , on pourrait penser que Kevin Feige a déjà un plan suffisamment large pour couvrir les deux prochaines années sans avoir à en planifier davantage, car ce n’est pas le cas.

Après la fin de « The Falcon and the Winter Soldier », Malcolm Spellman, showrunner de la série, a partagé quelques mots avec Murphys Multiverse à propos du programme et de certains aspects généraux du MCU, où il a assuré que les fans de la franchise n’avaient pas une idée de ce qui les attend dans le futur:

J’ai été surpris d’apprendre que peu de films Marvel à venir ont été annoncés. Les fans commenceront à devenir plus clairs au fur et à mesure que ces projets seront annoncés.

Les commentaires de Spellman commencent à devenir sentimentaux quand, juste à la fin de « The Falcon and The Winter Soldier », Marvel Studios a annoncé dans une « surprise » le développement de « Captain America 4 » avec Anthony Mackie portant le manteau du personnage. En additionnant les projets rumeurs sur X-Men et Young Avengers, les commentaires de la création ne semblent pas si exagérés.