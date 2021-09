Marvel Studios a les deux films les plus rentables de 2021

Au cours de la dernière décennie, les studios Marvel sont passés d’une expérience cinématographique à la production des films les plus rentables et les plus rentables de l’histoire à un point que vous pourriez presque les appeler… « inévitables ». Il semble que même une pandémie mondiale ne peut pas changer cela comme avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux troisième week-end, Marvel a maintenant au niveau national les deux meilleurs films de l’année jusqu’à présent, et avec Éternels et Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait à la fois aider à la renaissance de l’expérience cinématographique de manière importante, vous ne parieriez pas contre le fait qu’ils aient leurs quatre sorties de 2021 dans le top dix.

Shang-Chi domine le box-office, mais l’histoire de Marvel avec le sommet des charts du box-office remonte à Homme de fer, le premier film de la Univers cinématographique Marvel, qui est arrivé à un point où les gens ne savaient même pas ce que c’était. En 2008, Homme de fer a réussi à se classer au deuxième rang des films nationaux les plus rentables de l’année et ne s’est vu refuser la première place que grâce à son rival de DC Le Chevalier Noir. Il est donc ironique que la première fois que Marvel décrocherait cette position convoitée de numéro un serait en 2012 avec réunion de justiciers, qui a volé le titre à nul autre que la finale de Batman de Christopher Nolan, Le chevalier noir se lève.

Au cours des années suivantes, Marvel continuerait à voir ses films dominer constamment les dix meilleurs films de l’année, mais grâce à certains grands films de franchise comme Les jeux de la faim, Monde Jurassique et bien sûr un certain nombre de Guerres des étoiles séquelles, ils n’ont pas pu atteindre à nouveau cette position d’apogée jusqu’à ce que 2018 arrive et voit Panthère noire devenu non seulement le film le plus rentable de l’année, mais aussi le plus gros film de Marvel à l’époque où il a coûté plus de 700 millions de dollars au pays. Avengers : guerre à l’infini a juste été battu de justesse à la deuxième place avec 678 millions de dollars, mais a donné au studio son premier combo un-deux.

Après les événements Avengers : guerre à l’infini, personne ne s’attendait Avengers : Fin de partie bombarder, mais beaucoup ne prévoyaient pas non plus qu’il deviendrait le film le plus rentable de tous les temps. Au niveau national, le film a rapporté plus lors de son week-end d’ouverture que les films en dehors du top 8 dans l’ensemble de leur tournée en salles, et a terminé sa course phénoménale avec plus de 858 millions de dollars au pays et plus de 2 milliards de dollars dans le monde. Il semblait que Marvel était sur une course imparable, mais avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19 en 2020 et la fermeture de cinémas dans le monde entier, aucun film Marvel n’est sorti pendant deux ans.

Avec l’arrivée de Veuve noire en juillet de cette année, la séquence de victoires de Marvel a repris là où elle s’était arrêtée en 2019, le film devenant très rapidement le plus grand film d’une année très étrange et modérée pour les sorties en salles. Avec Shang-Chi maintenant sur la bonne voie pour être le premier film à remporter plus de 200 millions de dollars au box-office national cette année, malgré certains fans insistant sur le fait qu’ils n’iraient pas le voir, leur domination des deux premières places va rester en place pendant un petit moment au moins. Bien qu’avec de grands films comme la dernière sortie de Bond de Daniel Craig Pas le temps de mourir, Venin 2 et Chasseurs de fantômes : l’au-delà tous arriveront dans les deux prochains mois, et de plus en plus de gens commencent à s’aventurer dans les cinémas, s’ils peuvent conserver les deux premières places d’ici la fin de l’année va être une tâche difficile, même pour la puissance de Marvel. Vous pouvez consulter les données du box-office sur The Numbers.