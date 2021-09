Marvel Studios a actuellement 31 projets MCU en développement

Il n’est pas exagéré de dire que Marvel Studios est actuellement l’un des producteurs de divertissement les plus prolifiques de l’industrie, grâce à une forte demande de la part des fans et au puissant arbre monétaire de Disney derrière eux. Maintenant, un producteur a donné un aperçu de la folie du nombre de projets à venir basés dans l’univers cinématographique Marvel.

Tout en parlant lors d’un engagement à « El Caecito » sur la position actuelle du studio et comment elle le voit progresser, la présidente de Physical, Post Production, VFX et Animation Victoria Alonso a corrigé un intervieweur qui a suggéré qu’il y avait actuellement trente-cinq projets sur L’ardoise de Marvel, disant qu’il n’y en a que trente et un.

« Nous travaillons actuellement sur 31 projets, n’en ajoutez pas quatre de plus, s’il vous plaît, » Victoria Alonso mentionné.

Dans le grand schéma des choses, l’esprit s’interroge d’abord sur le nombre, mais une fois que vous commencez à combler les lacunes des films et des séries déjà connus, les chiffres augmentent très rapidement en volume. Après l’arrivée de Éternels, Oeil de faucon et Spider-Man : Pas de chemin à la maison cette année, Marvel a déjà au moins neuf projets connus pour arriver en 2022. Ceux-ci s’alignent comme des sorties cinématographiques de Doctor Strange dans le multivers de la folie, Thor : Love and Thunder, Black Panther : Wakanda Forever et Les Merveilles, tandis que Disney + verra l’arrivée de Mme Marvel, She-Hulk, Spécial vacances des Gardiens de la Galaxie, Moonknight et Invasion secrète dans l’état actuel de la composition. Ensuite, cela commence à devenir un peu sommaire, mais pas entièrement une entité inconnue.

Dans l’ardoise MCU de 2023, nous verrons certainement Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie et Les Gardiens de la Galaxie Vol 3, alors qu’il y a aussi de fortes chances qu’un certain nombre de versions de Disney+ telles que Ironheart, Guerres d’armures et une deuxième saison de Et qu’est-ce qui se passerait si…? pourrait également tomber dans cette année. Marvel ayant également affecté un certain nombre de projets actuellement sans nom, nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi bon nombre de ces créneaux seront occupés. La bande-annonce qui a lancé la phase quatre a suggéré que le Les quatre Fantastiques arriveront dans un avenir relativement proche et ont confirmé que des travaux sont en cours sur leur Lame redémarrer et Deadpool 3, tandis que Capitaine Amérique 4 a été confirmé mais n’a pas de date fixée. Cela signifie qu’en ce qui concerne les films, il y a trois autres créneaux que Marvel a délimités en mai, juillet et novembre 2024 que nous n’avons pas encore de film potentiel à remplir.

Une fois que vous ajoutez d’autres séries annoncées telles que Monde de Wakanda, Loki Saison 2, leur Écho séries dérivées et un spécial Halloween, ainsi que tous les plans en cours pour l’arrivée de X Men et le plus répandu Guerres secrètes et Jeunes Vengeurs projets, il ne reste pas beaucoup de place dans cette liste de 31 films à remplir et ce doit être une tâche de maintenir tous ces projets en ligne, ce qu’a admis Alonso. « C’est une question de savoir comment gérons-nous plusieurs assiettes en l’air en même temps, et le plus important est que parfois les assiettes tombent, et, vous savez, qu’allez-vous faire alors ? Nous voulons que les gens comprennent cela l’idée que nous avons, pour raconter ces histoires connectées, il est important que le monde sache que les personnages que nous créons, leurs histoires ont à voir avec la façon dont les humains interagissent les uns avec les autres. »

La question de savoir si Marvel peut continuer à ce rythme dépend essentiellement de la demande des fans. Tant que le MCU continue d’être l’un des projets les plus importants et les plus lucratifs, ils ont une très longue liste de personnages à leur disposition et, à bien des égards, ils n’ont commencé qu’à effleurer la surface.

Cette nouvelle arrive de 221 Radio.

