Marvel Studios a 31 projets en plein développement

Jusqu’à présent, rien n’indique que Marvel Studios cherche immédiatement à mettre fin au développement du MCU. En fait, des déclarations récentes de Victoria Alonso, cadre supérieur du studio, suggèrent que la franchise pourrait avoir un large éventail de contenus qui pourraient couvrir de manière transparente les trois à quatre prochaines années.

Alonso a participé à une conférence à l’émission de radio « El Cafecito » (via 221 Radio) où il a partagé quelques mots sur son travail avec Marvel à cette époque. Lorsque l’intervieweur a suggéré que l’étude avait environ 35 projets en développement, elle n’a pas tardé à corriger avec le nombre réel.

Nous travaillons actuellement sur 31 projets. N’en ajoutez pas quatre de plus, s’il vous plaît.

Seulement à courte portée (ceux qui atteindront le public cette année) nous avons la série de « Hawkeye » et les films « Eternals » et « Spider-Man: No Way Home ». 2022 sera une année extrêmement chargée pour Marvel Studios avec les suites très attendues de Doctor Strange, Thor, Black Panther et Captain Marvel, qui sont précédées par la sortie de « Ms. Marvel » sur Disney +.

La plate-forme de streaming a également un calendrier serré en ajoutant le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie, Moon Knight et Secret Invasion, une série dont les détails ont été cachés au public. 2023 présentera le troisième volet des aventures d’Ant-Man, ainsi que la conclusion de la saga « Les Gardiens de la Galaxie », ajoutant six projets sans titre à confirmer.

Ajoutons l’arrivée d’Ironheart, la série « Armor Wars », « World of Wakanda » et les deuxièmes saisons de « Loki » et « What If…? », ajoute un spin-off sur Echo, un personnage qui fera ses débuts dans la série « Hawkeye » et un spécial sur le thème d’Halloween, totalisant jusqu’à présent 27 projets dans la franchise.

Victoria Alonso reconnaît que c’est trop fou un certain nombre de projets que le studio a en préparation, soulignant qu’il s’agit de réussir à avoir de multiples offres au public à travers différentes plateformes, en plus de nourrir l’univers dans lequel vivent ces personnages. , estimant qu’au moment où le MCU atteint la phase 5, la franchise a réussi à collecter environ 100 titres différents.